همزمان با ایام عزاداری حضرت فاطمه زهرا (س) مراسم تجدید بیعت با شهدای گمنام در حسینیه سیدالشهدای شهرک فرهنگیان همدان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در این مراسم، پیکر مطهر دو شهید گمنام ۲۵ ساله که در عملیات بدر در شرق دجله به شهادت رسیدند و شهیدی ۲۲ ساله که در عملیات خیبر در منطقه عملیاتی مجنون جان خود را فدای میهن کرد، حضور داشتند.
شرکتکنندگان با حضور در کنار این شهیدان گرانقدر، بار دیگر با آرمانهای شهدای دفاع مقدس، تجدید میثاق کردند و یاد و خاطره آنان را گرامی داشتند.