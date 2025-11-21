به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ پیام رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی به مناسبت هفته بسیج منتشر شد.

در این پیام آمده است:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

فرا رسیدن هفته بسیج یادآور ایمان راسخ، مجاهدت خستگی‌ناپذیر و حضور آگاهانه مردان و زنانی است که با تکیه بر روحیه ایثار و همبستگی، امنیت، پیشرفت و عزت ایران اسلامی را رقم زدند. بسیج به‌عنوان یک نهاد مردمی و برخاسته از متن جامعه، امروز نیز همچون گذشته در عرصه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، امنیتی و اقتصادی نقشی تعیین‌کننده دارد و سرمایه‌ای ارزشمند برای استمرار توسعه پایدار کشور و استان است.

آذربایجان‌غربی به‌واسطه موقعیت حساس مرزی و تنوع فرهنگی و اجتماعی، همواره جایگاه برجسته‌ای در شکل‌گیری و تقویت فرهنگ بسیج داشته است. تلاش‌های موثر بسیجیان استان در حوزه‌های محرومیت‌زدایی، مدیریت بحران، صیانت از امنیت عمومی، فعالیت‌های جهادی و همراهی در پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای، جلوه‌ای روشن از تعهد و مسئولیت‌پذیری آنان است.

اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای بسیج و دفاع مقدس و تجلیل از خانواده‌های معزز آنان، هفته بسیج را به همه بسیجیان غیور، فرماندهان و پاسداران و اقشار مختلف مردم عزیز استان تبریک می‌گویم و امیدوارم این فرهنگ ارزشمند، همچنان الهام‌بخش تلاش‌های مشترک ما برای ساخت آینده‌ای امن‌تر، پیشرفته‌تر و امیدبخش‌تر برای آذربایجان‌غربی باشد.

رضا رحمانی

استاندار آذربایجان‌غربی