به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ نماینده ولی فقیه در مازندران در یادواره شهدای روستای حسین آباد بهشهر با اشاره به پاک زیستی و توجه به معنویات در زندگی شهدا گفت: در پاک بودن شهدا همین بس که بعد از سالیان سال که بصورت گمنام به آغوش اجتماع برمی گردند جوانان دهه نود و ۸۰ را بخود جذب می‌کنند.



آیت الله محمدی لائینی افزود: شهدا با پیروی از فرامین الهی و سیره اولیای خدا به ویژه حضرت زهرا (س)، جان خود را در راه خدا ایثار کردند و در این معامله، خداوند بهای شهادت را به آنها می‌دهد.

وی افزود: الگوگیری از حضرت زهرا (س) در دفاع از حریم ولایت، بزرگ‌ترین درسی است که باید از حضرت فاطمه زهرا (س) آموخت و شهدا این الگوگیری را با دفاع از ولایت نشان دادند.

نماینده ولی فقیه در مازندران همچنین وحدت و بصیرت را رمز پیروزی و موفقیت ملت دانست و گفت: وحدت و همدلی مردم ایران در جنگ تحمیلی ۱۲روزه، باز هم دشمن را در رسیدن به اهداف شوم خود ناکام گذاشت.



وی در با اشاره به درپیش بودن مراسم تشییع پیکر‌های ۱۰ شهید خوشنام دوران دفاع مقدس، همزمان با سالروز شهادت حضرت زهرا (س) در مازندران افزود: مردم در روز شهادت حضرت زهرا با حضور پرشور خود آلاله‌های سرخ زهرایی را به گرمی تمام تشییع می‌کنند و یکبار دیگر دین خود را به شهدا ادا خواهند کرد.

در این مراسم همچنین از کتاب فرش نشین عرشی زندگینامه و خاطرات شهید محمدولی دارابی رونمایی شد.