

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، این دوره از رقابت‌ها با احتساب جام باشگاه‌های آسیا بیست و سومین دوره محسوب می‌شود و در منطقه غرب آسیا ۵ تیم از جمله شهرداری گرگان حضور دارند و در منطقه خلیج فارس ۸ تیم در دو گروه رقابت می‌کنند.۳ تیم برتر منطقه غرب مستقیما به نیمه نهایی و مرحله فینال آسیا راه می‌یابند و تیم چهارم باید در پلی آف شرکت کند. در منطقه خلیج فارس تیم‌های سرگروه راهی نیمه نهایی می‌شوند و تیم‌های دوم و سوم باید در پلی آف حاضر شوند.



نتایج ادامه رقابت‌ها به این شرح است:

** منطقه غرب - هفته سوم:

- چهارشنبه ۲۸ آبان:

آستانه قزاقستان ۷۱ - ۶۲ ساجس (الحکمه) لبنان

- پنج شنبه ۲۹ آبان:

شهرداری گرگان ۲۰ - ۰ الوحده سوریه

- تیم الوحده سوریه از سفر به تهران انصراف داد. تیم شهرداری گرگان پیش از این ۹۷ - ۹۲ ساجس (الحکمه) لبنان و ۹۱ - ۷۵ آستانه قزاقستان را مغلوب کرد.

- تیم الریاضی لبنان استراحت کرد.

- تیم شهرداری گرگان با ۶ و الریاضی بیروت لبنان ۴ امتیاز اول و دوم هستند و تیم‌های آستانه قزاقستان و ساجس (الحکمه) لبنان با ۳ امتیاز در رده‌های سوم و چهارم قرار گرفتند و تیم الوحده سوریه با ۲ امتیاز پنجم است.

** منطقه خلیج فارس - هفته سوم:

* گروه یک:

- تیم الاتحاد عربستان با ۵ امتیاز در صدر قرار گرفت و تیم‌های شباب الاهلی امارات با ۵، الکاظمه کویت و المحرق بحرین با ۴ امتیاز دوم تا چهارم هستند.

* گروه دو:

- تیم الکویت کویت و العُلا عربستان با ۵ امتیاز اول و دوم هستند و تیم‌های شارجه امارات العربی کویت با ۴ امتیاز سوم و چهارم هستند.

- در فصل قبل ۲۵ - ۲۰۲۴ در منطقه خلیج فارس تیم‌های شباب الاهلی امارات و الاتحاد عربستان و در منطقه غرب تیم‌های الریاضی لبنان و طبیعت ایران در رده‌های اول و دوم قرار گرفتند.

- در بسکتبال غرب آسیا تیم الریاضی لبنان با ۲ قهرمانی رکورد دار است و تیم المنامه بحرین با یک قهرمانی در رده دوم قرار دارد. از ایران تیم طبیعت ایران در سال ۲۰۲۵ دوم و تیم شهرداری گرگان در سال ۲۰۲۴ سوم شدند. در سال ۲۰۲۳ تیم‌های ذوب آهن اصفهان و شهرداری گرگان حذف شدند.

در بسکتبال باشگاه‌های غرب آسیا که پیش از این با نام لیگ وابا برگزار می‌شد، تیم الریاضی لبنان با ۵ قهرمانی و ۳ نایب قهرمانی رکورد دار است و مهرام ایران با ۴ قهرمانی و یک سومی دوم و ساجس لبنان با ۳ قهرمانی و یک نایب قهرمانی سوم هستند.

تیم پتروشیمی بندرامام ۲ بار قهرمان و ۳ بار نایب قهرمان و سوم، تیم صبا باتری تهران نیز یک بار قهرمان، ۳ بار دوم و یک بار سوم، صنام تهران یک بار قهرمان و سوم، تیم شیمیدور تهران یک بار قهرمان، ذوب آهن اصفهان یک بار دوم و ۴ بار سوم، فولاد ماهان اصفهان و شهرداری گرگان یک بار نایب قهرمان و نفت آبادان و دانشگاه آزاد تهران یک بار سوم شده‌اند.