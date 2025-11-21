پخش زنده
در نشست سید سلمان ذاکر با اهالی روستای طلاتپه ارومیه مسائل عمرانی و خدماتی این روستا بررسی و راهکارهای لازم ارائه شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ سید سلمان ذاکر، نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی، به همراه جمعی از مدیران اجرایی استان در مسجد روستای طلاتپه حضور یافت و در نشستی صمیمی پای صحبتها و دغدغههای اهالی نشست.
در این جلسه، موضوع اصلی طرح هادی روستا بود که بخشی از آن هنوز تکمیل نشده است.
سید سلمان ذاکر با اشاره به اهمیت این طرح در توسعه روستا، اعلام کرد: از محل اعتبارات نمایندگی، مبلغ یک میلیارد تومان برای تکمیل بخشهای باقیمانده طرح هادی اختصاص مییابد.
در ادامه، درباره چاههای مجاز و غیرمجاز نیز بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
ذاکر تأکید کرد : مسدود کردن چاههای غیرمجاز به تنهایی راهکار اصولی و پایدار نیست و مدیریت منابع آبی باید با برنامهریزی دقیق و اصولی انجام شود.
همچنین اهالی به مشکلات مدرسه روستا اشاره کردند.
نماینده ارومیه ضمن تأکید بر ضرورت رفع نواقص، از مسئولان آموزش و پرورش خواست موضوع را هرچه سریعتر پیگیری و برای حل آن اقدامات لازم را انجام دهند.
در پایان مقرر شد دستگاههای اجرایی حاضر، در چارچوب وظایف سازمانی خود، روند رسیدگی به مطالبات اهالی طلاتپه را دنبال کنند.