مرحله نهایی صد و سیزدهمین دوره مسابقات تنیس تیمی قهرمانی جهان موسوم به دیویس کاپ ۲۰۲۵ در بولونیای ایتالیا آغاز شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این رقابتها و در گروه جهانی ۸ تیم برتر به صورت حذفی به مصاف هم رفتند. هر مصاف شامل دو دیدار انفرادی و یک دیدار دوبل است.
نتایج مسابقات و دیدارهای مهم به این شرح اعلام شد:
* دور یک چهارم نهایی: (در صورت برتری ۲ - ۰ یک تیم دیدار دوبل برگزار نشد.)
ایتالیا ۲ - ۰ اتریش
ماتئو برتینی ۲ - ۰ یوری رودیونوف
فلاویو کوبولی ۲ - ۰ فیلیپ میزولیچ
بلژیک ۲ - ۰ فرانسه
رافائل کولینیون ۲ - ۱ کورنتن موته
زیزو برگز ۲ - ۰ آرتور ریندرنک
---
اسپانیا ۲ - ۱ چک
پابلو کاره نیو بوستا ۰ - ۲ یاکوب منشیک
خوامه مونار ۲ - ۰ یری لهچکا
مارسلو خرانویرز و پدرو مارتینس ۲ - ۰ منشیک و توماش ماکاچ
آرژانتین ۱ - ۲ آلمان
توماس مارتین اچه بری ۲ - ۰ یان لنارد اشتروف
فرانسیسکو سروندولو ۰ - ۲ آلکساندر زورف
آندرس مولتنی و اوراسیو زبایوس ۱ - ۲ تیم پوتس و کوین کراویتس
** برنامه نیمه نهایی - جمعه ۳۰ آبان:
ایتالیا - بلژیک
اسپانیا - آلمان