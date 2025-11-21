صعود آلمان، اسپانیا و ایتالیا به نیمه نهایی و درخشش زورف

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این رقابت‌ها و در گروه جهانی ۸ تیم برتر به صورت حذفی به مصاف هم رفتند. هر مصاف شامل دو دیدار انفرادی و یک دیدار دوبل است.

نتایج مسابقات و دیدار‌های مهم به این شرح اعلام شد:

* دور یک چهارم نهایی: (در صورت برتری ۲ - ۰ یک تیم دیدار دوبل برگزار نشد.)

ایتالیا ۲ - ۰ اتریش

ماتئو برتینی ۲ - ۰ یوری رودیونوف

بلژیک ۲ - ۰ فرانسه

رافائل کولینیون ۲ - ۱ کورنتن موته

زیزو برگز ۲ - ۰ آرتور ریندرنک

اسپانیا ۲ - ۱ چک

پابلو کاره نیو بوستا ۰ - ۲ یاکوب منشیک

خوامه مونار ۲ - ۰ یری لهچکا

مارسلو خرانویرز و پدرو مارتینس ۲ - ۰ منشیک و توماش ماکاچ

آرژانتین ۱ - ۲ آلمان

توماس مارتین اچه بری ۲ - ۰ یان لنارد اشتروف

فرانسیسکو سروندولو ۰ - ۲ آلکساندر زورف

آندرس مولتنی و اوراسیو زبایوس ۱ - ۲ تیم پوتس و کوین کراویتس

** برنامه نیمه نهایی - جمعه ۳۰ آبان:

ایتالیا - بلژیک

اسپانیا - آلمان