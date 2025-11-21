رئیس اورژانس استان یزد: بر اثر واژگونی یک دستگاه خودروی پژو۴۰۵ در محور یزد به کرمان، هفت نفر مصدوم شدند.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، سید محمدجواد میرجلیلی گفت: پنجشنبه ۲۹ آبانماه ۱۴۰۴ ساعت ۱۸:۳۱، بر اثر واژگونی یک دستگاه خودروی پژو۴۰۵ در محور یزد به کرمان، هفت نفر مصدوم شدند.

وی افزود: بلافاصله دو دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ مهریز و سریزد، دو دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ انار، یک دستگاه آمبولانس هلال احمر مهریز و یک دستگاه آمبولانس هلال احمر شهر انار به محل حادثه اعزام شدند.

رئیس اورژانس استان یزدگفت: مصدومان توسط کد‌های امدادی برای ادامه درمان به بیمارستان فاطمه الزهرا مهریز منتقل شدند.