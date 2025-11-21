معاون امور دهیاری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور از اختصاص خودرو آتش نشانی به بخش‌های فاقد این امکانات در شهرستان‌های میانه و ترکمانچای خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، علی قربانی در جریان سفر به شهرستان میانه اظهار کرد: آمادگی داریم خودرو مکانیزه حمل زباله به روستا‌های بالای ۳۵۰۰ نفر جمعیت و نیز خودرو سبک حمل زباله به روستا‌های بالای ۸۰۰ نفر جمعیت به دهیاری روستا‌های واقع در شهرستان‌های میانه و ترکمانچای اختصاص دهیم.

قربانی در خصوص اختصاص خودر‌های حمل زباله و روستا‌های دارای دهیاری فاقد این امکانات افزود: تلاش می کنیم ضمن تامین ۱۰۰ درصدی اعتبارات مورد نیاز برای تحقق این مهم برای دهیاری‌های منتخب، مابقی دهیاری‌های شهرستان‌های میانه و ترکمانچای را با طرح مشارکتی سازمان تحت پوشش قرارداده و از این امکانات برخوردار کنیم.

وی همچنین از اختصاص تسهیلات کم بهره تا پنج برابر بودجه دهیاری‌ها به طرح‌های درآمدزایی دهیاری‌ها در حوزه شهرستان‌های میانه و ترکمانچای خبر داد و افزود: آماده‌ایم تا پایان امسال در صورت ارائه طرح درآمدزایی از سوی دهیاری‌های این دو شهرستان جهت پرداخت در کمیته ملی وام سازمان سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به تصویب برسانیم.

قربانی ادامه داد:منابع مالی لازم را برای خرید سه دستگاه ماشین آلات به شهرداری زیر ۵۰ هزار نفر جمعیت و مشارکت تا سقف ۶۰ میلیارد ریال جهت نوسازی خودرو آتش نشانی و یا خرید آن به صورت مشارکتی در شهرداری‌های فاقد این امکانات اختصاص خواهیم داد.

در این جلسه مهدی اسماعیلی نماینده میانه و ترکمانچای در مجلس شورای اسلامی هم گفت: امیدواریم تامین و تخصیص اعتبارات به موقع انجام شود و تهیه و نوسازی ناوگان خدمات رسانی در زمینه خودرو حمل زباله و نیز آتش نشانی برای شهرداری‌های میانه، ترکمانچای، آقکند، ترک، آچاچی و صومعه علیا و نیز دهیاری‌های منتخب و حائز شرایط شهرستان‌های میانه و ترکمانچای با سرعت پیش برود.

اسماعیلی با اشاره به اخذ مجوز ناحیه بندی شهرداری میانه در سال گذشته ظهار کرد: مشکل تامین نیرو و تامین اعتبارات آن نیز از جمله مسائل مورد انتظار برای مساعدت در مسیر اجرایی شدن این موضوع است که مکاتبات آن از طریق سازمان سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور انجام خواهد پذیرفت.