رئیس توسعه شورا‌های حل اختلاف استان گفت: در هفت ماه گذشته، ۳۰ هزار پرونده، وارد شورای حل اختلاف استان شد که ۱۲ هزار و ۵۰۰ پرونده به سازش ختم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ سید ابراهیم محجوب در حاشیه بیست و چهارمین سالروز تشکیل شورا‌های حل اختلاف و کارکنان دادگستری استان گفت: این نهاد، یک ظرفیت مردمی است و در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی ایجاد و راه اندازی شده است.

وی خاطرنشان کرد: مهمترین وجه همکاری و مشارکت مردم با قوه قضاییه در حوزه صلح و سازش می‌باشد.

محجوب گفت:بر اساس قانون لاحق شورا‌های حل اختلاف در سال ۱۴۰۲ این نهاد از ماهیت شبه قضایی به کارکرد‌های منحصرا صلح و سازش دلالت داده شده که در معیت دادگاه‌های صلح مشغول فعالیت است.

حصول سازش ۵۰ درصدی پرونده‌های کیفری در دادسرا‌های استان

سیدجواد ایلالی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هم در این مراسمگفت: آثار و برکات وجودی شورا‌های حل اختلاف در طول ۲۴ سال گذشته به ویژه در حوزه صلح و سازش کاملا مشخص و مشهود است.

وی افزود:در دادسرا‌های عمومی و انقلاب در استان، اکثر پرونده‌های کیفری دارای قابلیت مصالحه به شورا‌های حل اختلاف ارجاع می‌گردد.

این مقام قضایی در ادامه از حصول سازش نزدیک به ۵۰ درصد این پرونده‌ها خبر داد و از تلاش‌های مقامات قضایی و اعضاء و کارکنان شورا‌های حل اختلاف مستقر در دادسرا‌های استان در راستای رفع اختلافات و فصل خصومت‌ها قدردانی کرد.