پخش زنده
امروز: -
مراسم سوگواری بانوی دو عالم ، باحضور جمعی از دختران دانشآموز و دانشجو، مشاورین و نمایندگان امور بانوان دستگاههای اجرایی استان و بانوان اندیشهورز د رارومیه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مراسم سوگواری بانوی دو عالم، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، به همت دفتر امور بانوان و خانواده استانداری و هیئت تازه تاسیس ویژه بانوان ریحانه الحرم با شکوه و عظمت خاصی در حسینیه هلال رضوی برگزار شد.
در این مراسم که به مناسبت بزرگداشت مقام آن بانوی بزرگوار و افتتاحیه هیئت ریحانه الحرم برگزار گردید، جمعی از دختران دانشآموز و دانشجو، مشاورین و نمایندگان امور بانوان دستگاههای اجرایی استان و همچنین بانوان اندیشهورز حضور داشتند با قرائت میثاق نامهای عهد بستند تا در پای فرهنگ فاطمی و شهدایی و با انعکاس فرهنگ فاطمی و شهدایی بتواند موجب تقویت ارتباط نسلهای جدید با سیره اهل بیت (علیهم السلام) باشند.
این مراسم با هدف گرامیداشت یاد و خاطره حضرت فاطمه زهرا (س) و انتقال ارزشها و آموزههای ایشان به نسل جوان برگزار شد.
همچنین حضور مهمان ویژه، شهید گمنام هشت سال دفاع مقدس، بر عمق معنوی و روحآور این مراسم افزود.
در این مراسم معنوی سراسر عطر فاطمی و شهدایی، سمیه مرتاض، مدرس حوزه و معاون فرهنگی حوزه علمیه خواهران استان، به عنوان سخنران، به تبیین فضائل و مقام والای حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها پرداخت. ایشان در صحبتهای خود به ویژگیهای اخلاقی، علمی و اجتماعی آن بزرگوار اشاره کردند و بر اهمیت الگوگیری از سیره و زندگی ایشان تاکید کردند.
مرتاض با اشاره به نقش محوری حضرت فاطمه (س) در ترویج ارزشهای اسلامی و انسانی، خاطرنشان کردند که او نه تنها به عنوان یک دختر و همسر، بلکه به عنوان یک الگوی کامل برای تمامی بانوان مسلمان مطرح است. ایشان همچنین به مفهوم مادر بودن و تأثیرات آن بر تربیت نسلهای آینده پرداختند و بر این نکته تأکید کردند که شناخت و پیروی از سیره اهل بیت (ع)، به ویژه حضرت فاطمه (س) میتواند به شکلگیری جامعهای متمدن و انسانی کمک کند.
وی همچنین به ابعاد مختلف زندگی ایشان از جمله فداکاری، صبر و مقاومت در برابر مشکلات اشاره کرد و خواستار توجه بیشتر به این آموزهها در زندگی روزمره بانوان و دختران شد. این صحبتها باعث شد تا حاضران با عشق و علاقه بیشتری به سیره آن بانوی بزرگوار و آموزههای ایشان نزدیک شوند.
فضاسازی و برنامههای فرهنگی از دیگر برنامههای این مراسم بود که در جهت ارتقاء آگاهی و شناساندن جایگاه والای بانوان در تاریخ اسلام و نقش حضرت فاطمه (س) در ترویج ارزشهای انسانی و اسلامی ترتیب داده شده بود.