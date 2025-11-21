پخش زنده
بیش از هشت هزار نفر از بانوان استان همدان در پویش ملی آگاهی بخشی سرطان سینه غربالگری شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، کارشناس برنامه سرطان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان با بیان اینکه غربالگری سرطان سینه برای زنان ۳۰ تا ۶۹ سال به صورت مستمر در مراکز خدمات جامع و پایگاه سلامت استان صورت میگیردگفت: دختران از ۲۰ سالگی با خود آزمایی میتوانند ابتلا به سرطان سینه را تشخیص دهند.
سمیرا رشیدی افزود: نیمه نخست سال جاری ۱۱.۵ درصد زیر پوشش طرح غربالگری سرطان سینه قرار گرفتند.
او تاکید کرد: با اجرای پویش ملی سرطان پستان که با هدف اطلاع رسانی و حساس سازی بانوان انجام شد، هشت هزار و ۹۲ نفر از بانوان ۳۰ تا ۶۹ سال استان غربالگری شده و ۳۷۵ نفر که مشکوک به بیماریهای پستان بودند برای تشخیص قطعی به پزشک متخصص ارجاع شدند.
کارشناس برنامه سرطان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان تصریح کرد: برای تشویق بانوان به منظور شرکت در پویش و غربالگری سینه، اطلاع رسانی از طریق رسانه ها، فضای مجازی و بهورزان هنگام مراجعه افراد به خانههای بهداشت و ارجاع آنها به ماماها صورت گرفته است.
رشیدی گفت: ۵۱ هزار و ۸۷۱ نفر معادل ۱۱.۵ درصد جمعیت هدف، ۶ ماهه اول سال غربالگری شدند که این عدد در طی سه سال باید به صد درصد برسد.
او افزود: شایعترین و اولین سرطان در زنان سرطان پستان است که در صورت تشخیص و مراجعه به هنگام قابل درمان است.