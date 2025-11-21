مردم مومن و شهیدپرور شهرستان چهاربرج در شبی با شهید گمنام برادامه راه شهدای والا مقام تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ شبی با شهیدگمنام در مسجد جامع چهاربرج برگزار شد . در این آیین، مردم مومن و شهیدپرور شهرستان چهاربرج با حضور پرشور خود، بار دیگر با آرمان‌های والای شهدا تجدید پیمان کردند.

پیکر مطهر یکی از شهدای گمنام در این مراسم به مسجد جامع چهاربرج منتقل شده و فضای این مکان مقدس را عطرآگین کرد. مراسم با تلاوت آیاتی از قرآن کریم آغاز شد و پس از آن سخنرانی برخی از مسئولین محلی و روحانیون درباره اهمیت حفظ یاد و خاطره شهدا و پیروی از ارزش‌های انقلاب اسلامی برگزار شد.

حضور جوانان و خانواده‌های شهدا در این آیین، فضای معنوی خاصی به این مراسم بخشید و آن را به یادمانی با شکوه از ایثارگری و فداکاری شهیدان تبدیل کرد.

مردم در این مراسم با قرائت فاتحه و دعا، از خداوند متعال خواستند شهدای عزیز کشورمان را در عالی‌ترین درجات بهشت قرار دهد و راهشان را چراغ راهی برای آینده نسل‌های جوان قرار دهند.