سیدصادق ابوالوفایی، محمد زراعت پیشه و محمدرضا شعبانی در رقابت‌های کشتی فرنگی المپیک ناشنوایان از رسیدن به دیدار پایانی بازماندند.



به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه رقابت‌های روز ششم بازی‌های المپیک ناشنوایان در توکیو، سید صادق ابوالوفایی در وزن ۶۰ کیلوگرم در اولین مبارزه خود مقابل حریفی از اوکراین صاحب برتری ۳ بر یک شد. او در دومین مبارزه برابر حریفی از بلغارستان قرار گرفت و ۱۰ بر یک به برتری دست یافت. ابوالوفایی در سومین مبارزه مقابل نماینده قرقیزستان ۳ بر یک متحمل شکست شد.

سیدصادق ابوالوفایی باید مبارزات خود را برای کسب نشان برنز این رقابت‌ها ادامه دهد.

محمد زارعت پیشه در وزن ۷۷ کیلوگرم، در دور نخست با نتیجه ۹ بر یک حریف مغولستانی را ضربه فنی کرد، وی در دور دوم برابر نماینده قرقیزستان صاحب برتری ۳ بر یک شود، اما در مبارزه سوم با نتیجه ۱۲ بر یک مقابل نماینده یونان باخت.

محمدرضا شعبانی در وزن ۱۳۰ کیلوگرم، پس از استراحت در دور نخست در ادامه حریفی از کوبا را از پیش رو برداشت، اما در دومین مبارزه خود برابر نماینده قزاقستان با نتیجه ۹ بر صفر متحمل شکست شد.

بدین ترتیب ابوالوفایی، زارعت پیشه و شعبانی باید برای کسب نشان برنز به مصاف حریفانشان بروند.