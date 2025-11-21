به گزارش خبرگزاری صدا و سیما این موارد در دستورکار جلسات علنی هفته آینده مجلس شورای اسلامی قرار دارد:

ادامه رسیدگی به طرح ملی هوش مصنوعی

طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی

طرح اصلاح قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها

لایهع اصلاح ماده ۷ قانون تامین اجتماعی

لایحه الحاق ایران به معاهده مراکش برای تسهیل دسترسی افراد نابینا کم بینا یا دارای دیگر معلولیت‌های خوانشی به آثار منتشر شده

لایحه اصلاح تبصره ۱ ماده ۲ قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی

لایحه موافقتنامه دوجانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین ایران و ونزوئلا

لایحه موافقتنامه دوجانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین ایران و اندونزی

طرح نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها

لایحه عضویت ایران در ساز و کار همکاری مالیاتی طرح پهنه راه

لایحه موافقتنامه بین ایران و روسیه در مورد شناسایی متقابل برنامه‌های فعالان اقتصادی مجاز

لایحه پروتکل همکاری و تعامل میان مراجع مرزبانی الحاقی به موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر

لایحه موافقتنامه پیشگیری از حوادث در دریای خزر

لایحه تصویب معاهده سازمان بین المللی علائم کمک ناوبری دریایی

لایحه تصویب مقاوله نامه حداقل سن ۱۹۷۳ (۱۳۵۲)

سوال نماینده دهلران، دره شهر، آبدانان و بدره (دوفقره) از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

گزارش کمیسیون اقتصادی درخصوص رد تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان منطقه آزاد اروند از سال ۹۹ تا ۱۴۰۳

گزارش کمیسیون صنایع و معادن درخصوص تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سامانه‌های مدیریت گذرگاه داده‌های کشور و مقابله با ابزارهای حاکمیت گریز (فیلترشکن‌ها)