به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ جوانان کشتی گیر کشور در آبادان به مصاف هم رفتند

مسابقات کشتی رده جوانان با حضور ۳۵۰ کشتی گیر از ۷ استان کشور به میزبانی آبادان برگزار شد

در این رقابت‌ها ستاره‌های جوان کشور که سابقه حضور در تیم ملی را دارند نیز حضور داشتند

این رقابت‌های یک روزه با کیفیت و جذابیت بالا برگزار شد

مسابقات کشتی جوانان کشور به نام جام پهلوان اسماعیل عباسی و به مناسبت هفته بسیج برگزار شد

در پایان، نفرات برتر در هر وزن معرفی شدند

استان‌های اصفهان، لرستان، فارس، ایلام. کرمانشاه، خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد استان‌هایی هستند که کشتی گیران نوجوان خود را راهی این مسابقات کرده‌اند.

مسابقات در روز‌های پنجشنبه ۲۹ و جمعه ۳۰ آبان ماه در سالن شادروان فتاحی آبادان برگزار شد.