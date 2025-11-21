پخش زنده
برترین های رقابتهای کشتی فرنگی جوانان قهرمانی کشور به میزبانی آبادان معرفی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ جوانان کشتی گیر کشور در آبادان به مصاف هم رفتند
مسابقات کشتی رده جوانان با حضور ۳۵۰ کشتی گیر از ۷ استان کشور به میزبانی آبادان برگزار شد
در این رقابتها ستارههای جوان کشور که سابقه حضور در تیم ملی را دارند نیز حضور داشتند
این رقابتهای یک روزه با کیفیت و جذابیت بالا برگزار شد
مسابقات کشتی جوانان کشور به نام جام پهلوان اسماعیل عباسی و به مناسبت هفته بسیج برگزار شد
در پایان، نفرات برتر در هر وزن معرفی شدند
استانهای اصفهان، لرستان، فارس، ایلام. کرمانشاه، خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد استانهایی هستند که کشتی گیران نوجوان خود را راهی این مسابقات کردهاند.
مسابقات در روزهای پنجشنبه ۲۹ و جمعه ۳۰ آبان ماه در سالن شادروان فتاحی آبادان برگزار شد.