پخش زنده
امروز: -
اجتماع بزرگ بانوان پرچمدار فاطمی با حضور بیش از هزار نفر از بانوان مهریزی و با محوریت نقشآفرینی زنان در عرصههای اجتماعی و مقاومتی در این شهرستان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، حجتالاسلام حسین زارع رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان مهریز از برگزاری اجتماع بانوان پرچمدار فاطمی در این شهرستان خبر داد و گفت: این مراسم با حضور گسترده بانوان و با هدف تبیین نقش اثرگذار آنان در حوزههای اجتماعی، فرهنگی و مقاومتی برگزار شد.
زارع با اشاره به حضور مهمانان ویژه در این برنامه افزود: سرکار خانم کِشتکار، نماینده بانوان سازمان تبلیغات اسلامی در وزارت کشور و حجتالاسلام جنتی مدیرکل امور مبلغین سازمان تبلیغات اسلامی کشور، در این آیین به ایراد سخنرانی پرداختند و بر اهمیت نقش زنان در ترویج ارزشهای دینی و اجتماعی تأکید کردند.
وی حضور شهید گمنام در این اجتماع را مهمترین بخش مراسم دانست و اظهار داشت: میزبانی بانوان مهریزی از پیکر مطهر شهید گمنام، یاد و خاطره شهدا را در این برنامه طنینانداز کرد؛ حضوری که نمادی روشن از پیوند نسل امروز با ارزشهای انقلاب اسلامی و فرهنگ ایثار و شهادت است.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی مهریز با بیان اینکه «یاد شهدا چراغ راه بانوان است»، گفت: حضور شهید گمنام در جمع بانوان، یادآور رشادتهایی است که برای امنیت و استقلال کشور صورت گرفته و میتواند الهامبخش نقشآفرینی مؤثر بانوان در جامعه باشد.