چهارمین جلد از نخستین دانشنامه جامع نقش زنان آذربایجان‌غربی در دفاع مقدس پس از طی مراحل پژوهش و تدوین، اکنون آماده چاپ است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، چهارمین جلد از مجموعه دانشنامه «نقش زنان آذربایجان‌غربی در دفاع مقدس» با عنوان «نقش زنان به روایت آمار» آماده چاپ شد و به‌زودی در دسترس علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت.

مسئول نشر آثار مشارکت زنان آذربایجان‌غربی در دوران دفاع مقدس با اعلام این خبر گفت: پیش از این سه جلد دیگر از این مجموعه با عنوان‌های «پشتیبانان»، «نقش زنان اهل قلم در دفاع مقدس آذربایجان‌غربی» و «زنان شهیده» منتشر شده و مورد استقبال پژوهشگران قرار گرفته است.

لیلا سپهری با تشریح ساختار این دانشنامه افزود: این مجموعه در پنج فصل تدوین می‌شود و هر فصل شامل پنج جلد کتاب است. محور‌های اصلی آن نیز «پشتیبانان»، «زنان شهیده»، «همسران و مادران شهدا و جانبازان»، «نقش زنان به روایت آمار» و «نقش زنان اهل قلم در دفاع مقدس» را در بر می‌گیرد.

وی از صلبی ناز رستمی، حمیده محدثی، رقیه سپهری، محمدی، صالحیان و لیلا سپهری به عنوان نویسندگان و گردآورندگان این مجموعه یاد کرد و گفت: آماده‌سازی سایر جلد‌ها نیز طبق برنامه ادامه دارد.

مسئول نشر آثار مشارکت زنان آذربایجان غربی با اشاره به اینکه روایت‌های دفاع مقدس کمتر به نقش زنان پرداخته‌اند، افزود: آذربایجان‌غربی از نظر تعداد زنان شهیده، سومین استان کشور است و همین موضوع ضرورت تدوین چنین مجموعه‌ای را دوچندان می‌کند.

به گفته سپهری، کتاب‌های «معلم مقاومت» شامل خاطرات همسر شهید سردار رحیم فعال و «شریک جهاد» شامل خاطرات همسر شهید ناصر علیزاده نیز مراحل پایانی را طی می‌کنند و پس از چاپ منتشر خواهند شد.

وی افزود: امسال پنج عنوان کتاب در حوزه شهدا و دفاع مقدس توسط این مجموعه منتشر شده و پنج عنوان دیگر نیز در حال آماده‌سازی است. همچنین تاکنون هفت جلد کتاب صوتی تولید شده و برنامه‌ریزی شده تا پایان سال ۲۵ کتاب صوتی دیگر نیز عرضه شود.