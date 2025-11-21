پخش زنده
رئیس اداره حفاظت محیط زیست نقده از مشاهده نخستین گروه از غازهای خاکستری مهاجر در تالاب سولدوز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ سیداکبر قائمی گفت: این دسته شامل ۱۵ قطعه بود که در ادامه مسیر مهاجرت خود از مناطق شمالی به جنوب، برای مدتی وارد این تالاب شدند تا استراحت و تغذیه کنند.
وی ابراز افزود: با توجه به شرایط مساعد تالابهای منطقه، در روزهای آینده شمار بیشتری از این گونه مهاجر وارد سولدوز شوند و پس از مدتی، با سرد شدن هوا، کوچ خود را به سمت مناطق جنوبی ادامه دهند.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست نقده دربار وضعیت آبی تالاب، بیان کرد: مهرماه امسال دو میلیون مترمکعب آب از کانال سد حسنلو به تالاب وارد شد و هماکنون مجموع حجم آب تالاب سولدوز بیش از ۶ میلیون مترمکعب است.
به گفته وی، با وجود کمآبی در منطقه، تالاب سولدوز یکی از سرزندهترین تالابهای جنوب آذربایجانغربی و حاشیه جنوبی دریاچه ارومیه محسوب میشود.