به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، سردار عبدالرضا حاجتی در نشست خبری تشییع پیکر مطهر هشت شهید گمنام که در اداره‌کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس خوزستان برگزار شد، اظهار کرد: مراسم تشییع پیکر مطهر ۸ شهید گمنام دوران دفاع مقدس از روز یکشنبه دوم آذرماه در استان آغاز می‌شود و این شهدا طبق برنامه‌ریزی در ۸ نقطه استان به خاک سپرده خواهند شد و دستگاه‌ها، دانشگاه‌ها، مدارس و ادارات که تمایل به میزبانی پیکر این شهدا داشته باشند می‌توانند اعلام آمادگی کنند تا برنامه وداع یا استقبال در محل آنها برگزار شود.

وی با اشاره به محل تفحص این شهدا افزود: پیکر این شهدا در مناطق عملیاتی شلمچه، فکه، جزیره مجنون، شرق بصره،‌ام‌الرصاص و شرق دجله کشف شده و آنان از رزمندگان عملیات‌های خیبر، بدر، والفجر یک، کربلای ۴، کربلای ۵، تک دشمن و عملیات‌های ایذایی هستند.

سردار حاجتی با اشاره به سن این شهدای گرانقدر دفاع مقدس، اظهار داشت: براساس نتایج شناسایی، این هشت شهید شامل ۲ شهید ۱۷ ساله و شهدای ۲۰، ۲۱، ۲۳، ۲۴، ۲۵ و ۲۹ ساله هستند.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس خوزستان تصریح کرد: پیکر مطهر این شهدا در نقاط مختلف استان شامل مسجدسلیمان (شهید ۱۷ ساله)، منیوحی آبادان (۲۰ ساله)، مصلی اهواز (۲۱ ساله)، قرارگاه ارتش جنوب‌غرب (۲۳ ساله)، بوستان حوزه علمیه القدیر اهواز (۲۴ ساله)، سازمان قضایی نیرو‌های مسلح (۲۵ ساله) و پدافند هوایی اهواز (۲۹ ساله) تشییع و به خاک سپرده خواهند شد.

حاجتی افزود: به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، حضور یک‌هزار دانش‌آموز دختر برای شرکت در مراسم تشییع پیکر این شهدا در اهواز برنامه‌ریزی شده است.

براساس این گزارش، مراسم تشییع پیکر مطهر هشت شهید گمنام روز دوشنبه سوم آذرماه ۱۴۰۴ همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، از چهارراه امام اهواز تا حسینیه ثارالله این شهر با حضور اقشار مختلف مردم برگزار خواهد شد.

گفته شده پیکر این شهید گرانقدر در منیوحی آبادان، روز چهارشنبه ۵ آذر ماه ساعت ۸ صبح در منیوحی آبادان جنب حوزه علمیه الغدیر به خاک سپرده می‌شوند.