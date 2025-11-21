به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ مصطفی زینی‌وند رئیس اداره تصادفات و مهندسی پلیس راهور تهران بزرگ با ارائه گزارشی از حوادث رانندگی هفته گذشته در پایتخت، جزئیات سه سانحه مهم رانندگی را تشریح کرد.

برخورد مرگبار موتورسیکلت با اتوبوس شرکت واحد در خط ویژه

حادثه اول حوالی ساعت ۱۶:۳۰ روز دوشنبه ۲۶ آبان ماه در بزرگراه شهید چمران و در محدوده پل شهید همت، داخل خط ویژه رخ داد.

در این حادثه، یک دستگاه موتورسیکلت هنگام تجاوز به چپ از محور وسط راه به‌صورت شاخ‌به‌شاخ با یک دستگاه اتوبوس برخورد می‌کند که متأسفانه راننده موتورسیکلت بر اثر شدت ضربه و جراحات وارده در دم جان باخت.

همچنین به دلیل انحراف موتورسیکلت پس از برخورد اولیه با اتوبوس، این وسیله نقلیه با یک موتورسیکلت دیگر که در این مسیر در حال تردد بوده نیز برخورد ثانویه داشته که در نتیجه راننده و ترک‌نشین موتورسیکلت دوم نیز مصدوم و توسط اورژانس به بیمارستان منتقل شدند.

او اعلام کرد که در بامداد جمعه ۳۰ آبان ماه پایتخت شاهد وقوع دو فقره تصادف منجر به فوت بوده است.

حادثه مرگبار بامدادی؛ سه کشته بر جای گذاشت

تصادف اول در ساعت ۰۲:۱۵ بامداد در مسیر جنوب به شمال بلوار کرمان خودرو، قبل از بزرگراه متوسلیان بوقوع پیوست که بر اساس بررسی‌های کارشناسی انجام شده در صحنه تصادف مشخص شد یک دستگاه خودرو سواری کوئیک که در مسیر شمال به جنوب در حال حرکت بوده به علت عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه پس از برخورد با جداول وسط بلوار و عبور از روی آنها وارد لاین مخالف شده و در مسیر جنوب به شمال با یک دستگاه سواری پژو ۲۰۶ برخورد می‌کند که در اثر این حادثه ۳ نفر (راننده کوئیک، راننده و سرنشین پژو ۲۰۶) در دم جان خود را از دست دادند.

وی همچنین افزود: در لحظه برخورد سواری کوئیک با پژو ۲۰۶، سواری پژو به سمت راست منحرف و بعلت قرار گرفتن در مسیر عبوری یک دستگاه سواری اچ سی کراس، برخورد ثانویه‌ای هم با آن خودرو رخ می‌دهد که موجب ایراد خسارتی به هر دو وسیله می‌گردد.

واژگونی سواری پژو‌۲۰۶ جان دختر جوان را گرفت

سرهنگ زینی وند در ادامه عنوان کرد:دیگر حادثه مرگبار جمعه حوالی ساعت ۰۳:۰۰ بامداد در بزرگراه شهید صیاد شیرازی به سمت جنوب، بعد از پل مغان رخ داد که در آن یک دستگاه سواری پژو ۲۰۶ به علت عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه پس از برخورد با جداول حاشیه راه واژگون شده که در اثر این اتفاق راننده آن که خانمی حدود ۲۳ ساله بوده و از کمربند ایمنی استفاده نکرده بود به بیرون از خودرو پرتاب و در اثر شدت ضربه و جراحات وارده در دم فوت شد.

رئیس اداره تصادفات و مهندسی پلیس راهور تهران بزرگ در پایان با اشاره به اینکه رانندگی، مسئولیتی است که با هر بار روشن کردن خودرو آغاز می‌شود. از همه رانندگان عزیز تقاضا داریم با رعایت کامل مقررات راهنمایی و رانندگی، حفظ هوشیاری کامل در حین رانندگی، رعایت سرعت مطمئنه، و احترام به حقوق سایر رانندگان، گامی در مسیر حفظ جان خود و دیگران بردارند.