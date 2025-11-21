به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در دیدار نیمه نهایی این مسابقات تیم همدان در بازی نزدیک و تماشایی با نتیجه چهار بر سه آذربایجان غربی را با شکست بدرقه کرد تا حریف سمنان در بازی فینال شود.

سومین دوره مسابقات قهرمانی هاکی پیشکسوتان کشور جام شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه هلال‌احمر با حضور هشت تیم از استان‌های مختلف کشور، به میزبانی زنجان جریان دارد.

تیم هاکی همدان در این دوره از مسابقات با ترکیب خسرو رفیعی، حمید عطریان، پرویز امینی، بهرام شارع، مجید خلجی، احمد کاظمی، داود نوری، محسن بیگلری، امید عرشیان، روح الله رئوفی تشکیل شده است.

همچنین امیر عماد به عنوان مربی – بازیکن تیم همدان را هدایت می‌کند و میثم مشهدی نیز سرپرست تیم است.