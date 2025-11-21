به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرکل مدیریت بحران مازندران با اعلام موفقیت آمیز بودن مرحله نخست عملیات آب پاشی به کانون اتش جنگل منطقه الیت چالوس گفت: به منظور مهار کامل این آتش سوزی، دومین پرواز هوایپای ایلوشن نیز تا ساعتی دیگر انجام خواهد شد.

محمدی با اشاره به اینکه این هواپیما پس از آب پاشی در مرحله نخست، هم اکنون در مسر تهران برای آبگیری دوباره است افزود: آب پاشی مرحله نخست ساعت ۸ صبح امروز در منطقه سکویه با موفقیت به پایان رسید و هم اکنون ۵ فروند بالگرد در حال ادامه عملیات در منطقه هستند.



وی گفت: از این تعداد، ۴ بالگرد در حال پاشی و یکی بالگرد در حال هلی برن نیرو‌های امدادی و یگان حفاظت به نزدیکی کانون آتش هستند.

به گفته محمدی با افزایش تیم‌های امدادی، هم اکنون ۴۰ تیم از مازندران، گیلان، البرز و تهران در منطقه حضور دارند تا عملیات مهار آتش تسریع شود.



مدیرکل منابع طبیعی و آخیزداری مازندران منطقه نوشهر هم با اشاره تجهیز ۵۰ نفر از نیرو‌های یگان حفاطت منابع طبیعی به تجهیزات شخصی اطفای آتش گفت: به علت بکر بودن منطقه، وجود لاش برگ‌ها تا عمق زیاد، درختان شکسته و افتاده و فرسودگی تنه برخی درختان، آتش سوزی گسترش یافت و مهار آن سخت شد که با ورود نیرو‌ها و تجهیزات جدید، برای مهار وا خاموشی آتش اقدام شده است.