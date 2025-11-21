پخش زنده
بیش از هزار برنامه به مناسبت هفته بسیج در اصفهان اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام رضا (ع) از اجرای بیش از هزار عنوان برنامه در هفته بسیج خبر داد و گفت: این فعالیتها با محوریت محلات، شامل فرهنگی، اجتماعی، آموزشی و امنیتی و با مشارکت ۳۵۰ پایگاه مقاومت برگزار میشود.
سرهنگ روحالله قاسمی با اشاره به اینکه تمرکز امسال بر اجرای فعالیتهای مردمی به صورت محلهمحور و تحقق قرارگاه محله اسلامی است، افزود: هدف اصلی آن خدمترسانی به مردم و ترویج فرهنگ بسیج و دفاع مقدس است.
وی ادامه داد: از جمله برنامهای این هفته، اعزام دانشآموزان به مناطق راهیان نور، برپایی غرفههای فرهنگی و صنایع دستی، برگزاری نشستهای روشنگری و مسابقات هنری، تشکیل میز خدمت در مساجد و همچنین راهاندازی کارگاههای سواد رسانهای است.
سرهنگ قاسمی با اشاره به ابتکار برگزاری نمایشگاههای پراکنده در شهر بیان کرد: ۱۱ نمایشگاه محلهای در مناطق مختلف برگزار میشود، تا مردم از نزدیک با دستاوردها و خدمات بسیج آشنا شوند.
وی هدف از این طرح را جریانسازی فرهنگی و اطلاعرسانی هنرمندانه درباره خدمات بسیج دانست و ادامه داد: نمایشگاههای محلهای علاوه بر معرفی فعالیتهای مردمی، نقش مهمی در تقویت احساس امنیت اجتماعی دارند.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام رضا (ع) گفت: بازدید و تجلیل از خانواده شهدا، برگزاری یادوارههای محلی، شبهای فرهنگی در ایام فاطمیه، دورههای آموزشی نظامی، و اختتامیه کشوری هفته بسیج با حضور سردار سلیمانی در گلزار شهدای اصفهان از دیگر برنامههای پیشبینی شده است.