آیتالله قربانعلی دری نجفآبادی نماینده ولیفقیه در استان و مهدی زندیهوکیلی استاندار مرکزی، با صدور پیامی مشترک، هفته پرافتخار بسیج را به ملت غیور و بسیجیهای ایران اسلامی به خصوص سرزمین آفتاب تبریک گفتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی، در این پیام با تجلیل از روحیه جهادی و ایثارگرایانه بسیج، آمده است: هفته بسیج، جلوهگاه تجلی ایمان، غیرت و ازخودگذشتگی دلیرمردانی است که چون کوهی استوار در برابر دشمن متجاوز بعثی ایستادگی کردند و درس مقاومت و پایداری را با الهام از قیام سرخ اباعبدالله الحسین (ع) به جهانیان آموختند. بسیج، دانشگاهی از مردان و زنانی است که در مکتب شهادت پرورش یافتند و حماسههشت سال دفاع مقدس را با خون خویش نگاشتند.
آیتالله دری نجفآبادی و زندیهوکیلی در ادامه این پیام با اشاره به نقش بیبدیل بسیج در عرصههای مختلف، تاکید کردند: امروز این شجره طیبه، به برکت خون شهدا و فرماندهی داهیانه مقام معظم رهبری، به شکوفایی رسیده و بسیجیان در میدانهای جدیدی چون علم، فناوری، اقتصاد مقاومتی، محرومیتزدایی و صیانت از ارزشهای انقلاب، پرچمدار و پیشرو هستند. این حرکت عظیم، الگویی زنده و سرمشقی عملی برای ملتهای مسلمان و آزاده جهان است.
در بخش دیگری از این پیام آمده است: هفته بسیج، فرصتی ارزشمند برای تجدید پیمان با آرمانهای بلند بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (ره) و بیعت مجدد با جانشین برحق ایشان، حضرت آیتالله خامنهای (مدظلهالعالی) است. بسیج تنها یک نهاد نظامی نیست؛ بلکه یک جریان فرهنگی، اجتماعی و علمی است که در تمامی عرصههای پیشرفت کشور، حضوری فعال و تاثیرگذار دارد.
در پایان این پیام مشترک آمده است: اینجانبان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره همه شهدای بسیجی، به ویژه شهدای استان مرکزی، سالروز تأسیس این نهاد مقدس را به تمامی بسیجیان، پیشکسوتان دفاع مقدس و امت حزبالله ایران تبریک و تهنیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال، برای همه آنان سلامت، سربلندی و توفیق روزافزون مسئلت داریم.