روز جهانی مردان روزی است برای قدردانی از قدرت، مهربانی، فداکاری و صبر مردان در زندگی ما. مردانی که گاهی بیصدا تلاش میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ در تقویم جهانی ۱۹ نوامبر به نام روز آقایان نامگذاری شده است.
این روز فرصتی بود برای قدردانی و تشکر از مردانی که در حال تلاش و فداکاری هستند و سعی میکنند نقش مفیدی برای جامعه و خانواده خود داشته باشند
روز جهانی مرد روزی است که همه از مردهایی که هر روزه در محل کار خود جهت تلاش و فداکاری برای خانواده و کشور خود مشغول به فعالیت هستند و سعی میکنند به عنوان یک شهروند جامعه نقش سازندهای را هم برای خانواده خود و هم برای جامعه ایفا کنند، جشن بگیرند.
بهطور خلاصه روز جهانی مرد تلاشی برای پرورش مردهای مسئول و برجستهسازی الگوهای مثبت در مردان متمرکز و همچنین ارتقای سلامت ذهنی و پیشگیری از افسردگی در مردان است.