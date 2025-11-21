پخش زنده
باغهای گردوی تویسرکان با چالش جدی آفت «کرم خراط» و ساختار سنتی و قدیمی روبروست که توسعه باغداری را با مشکل مواجه کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت اقتصادی گردو و سماق به عنوان محصولات شاخص این شهرستان گفت: با وجود شهرت ملی و ثبت جهانی گردوی تویسرکان، درصد قابل توجهی از محصولات باغی ما در سالهای اخیر تحت تأثیر آفات قرار گرفتهاند.
محمد مهدی مفتح افزود: این وضعیت ایجاب میکند که یک توجه ویژه تحقیقاتی صورت پذیرد تا نحوه مبارزه با این آفات به طور کامل به کشاورزان آموزش داده شود.
او تاکید کرد: یکی از مشکلات ساختاری مطرح شده، ارتفاع بیش از حد درختان گردوی قدیمی است که سایهاندازی گسترده ایجاد کرده و به طور محسوسی راندمان محصولبرداری را کاهش داده است.
نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تلاشهایی برای بررسی و جایگزینی یا اصلاح این درختان با ارقام کوتاهتر و بهینهتر آغاز شده، اما این روند هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است.
مفتح گفت: ماهیت شهرستان بیشتر باغبانی است تا کشاورزی سنتی، و حل مشکلات باغ ها، به طور مستقیم بر معیشت مردم منطقه تأثیر میگذارد و انتظار میرود با توجه مسئولان استانی و ملی، اقدامات لازم برای حفظ کیفیت گردوی ثبتشده جهانی و ارتقاء بهرهوری باغداران هر چه سریعتر عملیاتی شود تا تویسرکان بتواند الگویی موفق در کشت گردو برای سایر مناطق کشور باشد.
رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی همدان نیز گفت: بحران کم آبی و آفت کرم خراط، گردوی تویسرکان و ایستگاه تحقیقاتی این شهرستان را تهدید میکند.
علی قدمی افزود: سالانه حدود پنج هزار نهال پیوندی از ارقام بومی و مقاوم به کمآبی و سرما، از جمله ارقام شاخصی مانند «کاسپین» در این مرکز تولید میشود.