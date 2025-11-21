استاندار آذربایجان شرقی، با صدور پیام تبریک به مناسبت هفته بسیج، ترویج روحیه بسیجی را در شرایط فعلی بیش از هر زمان دیگری ضروری خواند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، متن پیام بهرام سرمست به این شرح است: بسیج تبلور ایمان، اخلاص، مسئولیت‌پذیری و حضور آگاهانه مردم در عرصه‌های دفاع از امنیت، استقلال و پیشرفت کشور است.

نهادی برخاسته از متن جامعه که از نخستین روز‌های شکل‌گیری‌اش تا امروز، در حساس‌ترین میدان‌های تاریخ انقلاب، از دفاع مقدس تا سازندگی، فرهنگ‌سازی و حل مسائل اجتماعی نقش‌آفرینی کرده و سرمایه‌ای بی‌بدیل برای نظام جمهوری اسلامی و ملت بزرگ ایران به شمار می‌آید.

بسیجیان غیور همواره در صف اول خدمت‌رسانی قرار داشته‌اند؛ از جنگ تحمیلی تا جنگ دوازده روزه، از اقدامات جهادی و محرومیت‌زدایی در مناطق کم‌برخوردار گرفته تا همراهی مؤثر در مدیریت بحران‌ها، امدادرسانی، پاسداری از امنیت جامعه و مشارکت در فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی. این روحیه جهادی و مردمی، پشتوانه‌ای ارزشمند برای اجرای برنامه‌های توسعه‌ای در استان آذربایجان شرقی و تقویت همبستگی و اعتماد اجتماعی است.

امروز در شرایطی که کشورمان با مشکلاتی در حوزه‌های مختلف روبه‌رو است و برای تداوم مسیر پیشرفت و اعتلای ایران عزیزمان باید موانع را از پیش پای مردم برداریم، نیاز به روحیه و فرهنگ بسیجی بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود و ترویج این فرهنگ بیش از پیش می‌تواند راهگشا باشد. به‌خصوص مدیران دستگاه‌های اجرایی باید روحیه بسیجی را در خدمت مردم و نظام نصب‌العین خود قرار دهند.

اینجانب فرارسیدن هفته بسیج را به تمام بسیجیان مخلص و غیور استان تبریک عرض می‌کنم و با گرامی‌داشت یاد و نام شهدای والامقام بسیج و قدردانی صمیمانه از تلاش‌های مخلصانه بسیجیان استان، ابراز امیدواری می‌کنم که این نهاد مردمی با تداوم روحیه ایمان، فداکاری و همدلی، همچنان در مسیر اعتلای ایران اسلامی و سربلندی آذربایجان شرقی نقش‌آفرین باشد.