روستای روئین از توابع بخش مرکزی اسفراین با حضور معاون صنایع‌دستی و هنر‌های سنتی کشور، پس از بررسی‌های شورای فنی صنایع‌دستی، به عنوان «روستای ملی چادرشب‌بافی» معرفی و لوح ثبت ملی آن اهدا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ مریم جلالی، معاون صنایع‌دستی و هنر‌های سنتی کشور، در جریان سفر به خراسان شمالی از روستای دهگردشی روئین بازدید کرد و با اهدای لوح ثبت، این روستا را به عنوان «روستای ملی چادرشب‌بافی» معرفی کرد.

این اقدام بر پایه رأی نهایی شورای فنی صنایع‌دستی و با هدف حفاظت از میراث ناملموس و حمایت از هنرمندان محلی انجام شد.

جلالی در جریان این بازدید، چادرشب‌بافی را یکی از هنر‌های اصیل و ریشه‌دار این منطقه دانست و گفت: ثبت ملی روئین می‌تواند زمینه تقویت اقتصاد محلی، افزایش اشتغال و توسعه گردشگری روستایی را فراهم کند.

به گفته وی، توجه به مهارت‌های سنتی و حمایت از هنرمندان بومی از اولویت‌های جدی معاونت صنایع‌دستی به شمار می‌رود.

مسولان محلی نیز ثبت ملی روئین را فرصتی مهم برای معرفی گسترده‌تر ظرفیت‌های فرهنگی اسفراین عنوان کردند و بر لزوم برنامه‌ریزی برای صیانت از این هنر دیرینه تأکید داشتند.