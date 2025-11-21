پخش زنده
فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: سرباز تراز ۱۴۱۱ باید فردی با مهارتهای فنی پیشرفته، روحیه و انضباط بالا و توانمند در استفاده از فناوریهای نوین باشد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در اولین ساعاتی که به ستاد نیروی دریایی ارتش وارد شدیم، قبل از استقرار در دفتر کار و پیش از هر جلسه رسمی، مسیرش را به سمت قرارگاه سربازان کج میکرد.
این سبک همیشگی او است. فرماندهی که دغدغه اصلیاش، شنیدن صدای سربازان و رفع مشکلاتشان است. در یک گفتوگوی صمیمی و بیرنگ و بیریا، از دلایل این اولویت میپرسیم؛ از نگاه پدرانهای که معتقد است «سرباز، زینت کشور است»، و مأموریت اصلی فرمانده، خدمتگزاری به این عناصر ارزشمند است.
مصاحبه ما با امیر فرمانده نداجا، نه پشت میز که در فضایی سرشار از صداقت و همدلی شکل گرفت؛ روایتی از فرماندهی که خود را عضوی از خانواده بزرگ سربازی میداند.
مهمترین پیامی که بهعنوان فرمانده نیروی دریایی برای یک جوان سرباز که تازه قدم به محیط نظامی گذاشته دارید چیست؟
سرباز نماد ایثار، مردانگی، عزت و شرافت است؛ سرباز مایه امید و دلگرمی است. خدمت سربازی فقط یک وظیفه نیست، بلکه فرصتی برای یادگیری و رشد و قدمی بزرگ به سمت کسب تجربه است. اینجا محیطی است که شما مسئولیتپذیری و تعهد را تجربه میکنید برای دفاع از کشور عزیزمان ایران آماده میشوید. جوان عزیز سرباز بداند که یک عنصر ارزشمند نه فقط نظامی، بلکه یک الگو برای امید به آینده است.
کدامیک از ویژگیهای سربازان و جوانان امروز را نقطه قوت میدانید و چگونه میتوان این ویژگیها را برای پیشبرد مأموریتها جهتدهی کرد؟
از ویژگیهای بارز جوانان امروز، هوش بسیار بالا، انگیزه و توان یادگیری سریع آنها است. این جوانان بهسرعت با فناوریهای جدید آشنا میشوند و از این نظر یک نقطه قوت بزرگ برای نیروی دریایی بهحساب میآیند. اگر بتوانیم این انگیزه را با آموزشهای هدفمند و هدایت درست ترکیب کنیم، قطعاً باعث پیشرفت مأموریتها و افزایش بهرهوری نیروها میشود. مهم این است که این انرژی و استعدادها در مسیر درست و با برنامهریزی بهگونهای به کار گرفته شوند که امید بهکارآمدی در فرزندان عزیز ایران اسلامی بزرگ تقویت گردد.
از دوران خدمت خود قبل از فرماندهی، خاطرهای از یک سرباز یا همکار جوان دارید که درسهای مدیریتی یا انسانی مهمی به شما آموخته باشد؟
بله، خاطرات زیاد است؛ یک سرباز جوان دیپلمه بود که خیلی کمتجربه به نظر میرسید و در ابتدای کار تسلط و اطلاعات او نسبت به وظیفه خاص خود در نیروی دریایی عملاً صفر بود، اما همیشه با تلاش و پشتکار خاصی کار میکرد. شبانهروز دنبال مطالعه بود و مدام از کارکنان پایور سؤال میپرسید، همه ما هم او را تشویق میکردیم و به او دلگرمی میدادیم. بعد از مدتی خودش اذعان کرد که چقدر مطالعه باعث میشود احساس خوبی پیدا کنم؛ پشیمانم از اینکه چرا ادامه تحصیل ندادم. شاید باورتان نشود اما خداروشکر ایشان پس از خاتمه خدمت سربازی، مجدداً به فضای درس و تحصیل روی آورد و الان یکی از پزشکان متخصص و متعهد برای مملکت عزیزمان ایران است. خاطراتش را که مرور میکنم، میبینم که با همین اراده و صداقت، چطور توانست روی کل تیم تأثیر بگذارد و آینده خود را از نو بسازد و فردی مفید برای جامعه باشد. این برای من درس بزرگی بود که مدیریت فقط به مقام و عنوان و دستور و امر و نهی نیست، بلکه بیشتر به نگاه به انسانها و انگیزه دادن به آنها مربوط میشود.
چه راهکارهای عملی برای حفظ روحیه سربازان در دوری از خانواده و شرایط طاقتفرسا پیشنهاد میکنید؟
در شرایط سخت، اولین نکتهای که همیشه تأکید میکنم این است که ارتباطشان را با خداوند و خانواده محترمشان قطع نکنند؛ چون همین ارتباط باعث آرامش روحی برای سرباز و خانواده میشود. همچنین ایجاد فضای دوستانه و همدلی بین خود سربازان خیلی مهم است که بخشی از آن به سربازان عزیز و بخشی هم به فرماندهان زحمتکش برمیگردد. برنامههای فرهنگی، ورزشی و تفریحی هرچند ساده هم تأثیر زیادی دارد که بچهها از لحاظ روحی تقویت شوند. مهم این است که سربازان احساس کنند حامیان بزرگی بهنام کارکنان پایور همیشه پشتوانه و خدمتگذار آنان هستند.
چگونه میتوان روحیه ایثار، مقاومت و ازخودگذشتگی شهدای نیروی دریایی را به نسل جوان امروز منتقل کرد؟
یکی از بهترین روشها، زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدای عزیز است؛ با روایت کردن داستانهای واقعی و ملموس از فداکاری و جانفشانی آنها. وقتی جوانان بفهمند این ایثارها چقدر برای امنیت و آرامش کشور مهم بوده است، روحیه آنها تقویت خواهد شد و رفتار و گفتارشان در خط شهدا قرار خواهد گرفت. برنامههای آموزشی و فرهنگی، دیدار با خانوادههای معظم شهدا، تألیف کتب مختلف در خصوص فرهنگ جهاد و شهادت همگی باعث میشود که این ارزشها به صورت عملی و ملموس نشان داده شود. خود ما هم باید با رفتار و گفتارمان این روحیه ایثار و ازخودگذشتگی را به جوانان منتقل کنیم؛ مضافاً اینکه میتوان یک شهید عزیز را با انتخاب جوانان غیرتمند معین آنها قرار داد.
به نظر شما خدمت سربازی چگونه میتواند به یک دوره مهارتآموزی و بلوغ شخصیتی برای جوانان تبدیل شود؟
خدمت سربازی اگر درست مدیریت شود، مثل یک دانشگاه واقعی است؛ جایی که جوانان علاوهبر یادگیری مهارتهای نظامی، مهارتهای زندگی مثل مسئولیتپذیری، مدیریت، نظم و همکاری تیمی را هم یاد میگیرند. این دوره میتواند زمینهساز بلوغ فکری و شخصیتی باشد، بهشرط اینکه فرماندهان و مربیان با برنامهریزی درست، فرصت آموزش و رشد را برای سربازان فراهم کنند. در حال حاضر در برنامههای مهارتآموزی کارکنان وظیفه در بخش عمومی، چهار مهارت برای کارکنان وظیفه در نظر گرفته شده که یکی از آنها مهارتهای زندگی است.
سازوکار مشخص نیروی دریایی برای شناسایی و بهکارگیری ظرفیت علمی و تخصصی نخبگان سرباز چیست؟
در دایره نخبگان نیروی دریایی سازوکار مشخصی وجود دارد که در آن از ابتدای ورود سربازان، استعدادها و ظرفیتهای علمی و تخصصیشان شناسایی میشود. این کار از طریق آزمونها، مصاحبهها و ارزیابیهای تخصصی انجام میشود. پس از شناسایی، این نخبگان در حوزههای متناسب با تخصصشان به کار گرفته شده و فرصت رشد و پیشرفت مییابند. این روند کمک میکند که نیروی دریایی از توانمندیهای جوانان بهرهمند شود و آنها هم در مسیر رشد فردی و خدمت بهتر به کشور قرار بگیرند.
با توجه به اینکه جوانان امروز تواناییهای بالایی دارند و باهوش و با ذکاوت هستند، نقش آنها در فناوریهای نوین مثل هوشمصنوعی، پدافند غیرعامل یا سایر حوزهها بسیار اثرگذار خواهد بود. نکته اساسی در این خصوص استعدادیابی مناسب و هدایت درست آنها در مسیر انجام کار است. این کار در واقع فرصتی است برای استفاده بهینه از استعداد سرشار جوانان مملکت عزیزمان ایران، حرکت در راستای قطع وابستگی و خودکفایی و ایجاد حس اثرگذاری و مفید بودن در جوانان عزیز برای حرکت به سوی آیندهای روشن.
آیا برنامه مدونی برای جذب و ادامه همکاری با این نخبگان پس از پایان خدمت وظیفه در نیروی دریایی وجود دارد؟
همواره تلاش میکنیم استعدادها و تخصصهایی که در دوره سربازی شناسایی شدهاند را حفظ کنیم و با ایجاد فرصتهای شغلی و ادامه همکاری، از این نیروهای متخصص بهرهمند شویم. این موضوع به تقویت نیروی انسانی و پیشبرد اهداف نیروی دریایی کمک زیادی میکند.
چه تدابیر حمایتی برای سربازان نیازمند (معسر) و حل مشکلات معیشتی آنان در نظر گرفته شده است؟
در نیروی دریایی توجه ویژهای به سربازان معسر میشود، و ما خدمت بی مزد و منت بهتمامی سربازان میهن، مخصوصاً این عزیزان را وظیفه ذاتی خود میدانیم. برای آنها تسهیلات مالی و حمایتی مثل پرداخت کمکهزینه، تحویل اقلام حمایتی و ... توسط معاونتهای مربوطه و اداره محترم عقیدتی- سیاسی نیرو فراهم میگردد. اولویت در جذب دورههای مهارتی رایگان، انتقال آنها به نزدیکترین محل زندگی و حتی انتقالهای نیرو به نیرو جهت امکان ادامه خدمت در استان و شهرهای محل زندگی خودشان از دیگر برنامهها است. هدف ما این است که هیچ سربازی به خاطر مشکلات دغدغه نداشته باشد و بتواند با آرامش کامل خدمتش را انجام دهد.
اولویتهای اصلی شما در بازدید از یکانها و دیدار با سربازان چیست و بازخورد این دیدارها در ارتقای روحیه آنان چگونه اندازهگیری میشود؟
اولویت اصلی بنده در بازدید از یگانها، شنیدن مستقیم دغدغهها و دیدن نیازهای سربازان است. بازدیدها فرصتی است برای ایجاد ارتباط نزدیکتر و فهم بهتر مشکلات میدانی که شاید در گزارشها دیده نمیشود. بازخوردها را از طریق گفتوگوهای چهرهبهچهره، فضای صمیمانه و همچنین بررسی تغییرات در روحیه و عملکرد یکانها ارزیابی میکنیم. این ارتباط مستقیم تأثیر بسیار خوبی در روحیه سربازان دارد و باعث میشود احساس کنند که فرماندهان واقعاً به آنها اهمیت میدهند و خدمت به سرباز و ارتقاء روحیه آنان از اولویتها است. لازم به توضیح است که در طول ۴ سال گذشته حتماً زمان تحویل سال را در کنار سربازان عزیز، بهویژه در منطقه دوم ولایت جاسک حضور داشتهام.
چشمانداز شما از سرباز نیروی دریایی تراز ۱۴۱۱ و ویژگیهای اصلی او چیست؟
سرباز نیروی دریایی تراز ۱۴۱۱ باید فردی با مهارتهای فنی پیشرفته، روحیه و انضباط بالا، دارای تعهد و تخصص باشد و درعینحال خلاق و توانمند در استفاده از فناوریهای نوین باشد. او باید بتواند در شرایط سخت و متغیر، سریع تصمیم بگیرد و نقش فعال در پیشبرد مأموریتهای پیچیده داشته باشد. جنگ شناختی و محیطهای پیچیده و چندوجهی را درک کند و قابلیت تصمیم و رفتار مناسب داشته باشد. همچنین، روحیه خدمتگزاری و ایثارگری از ویژگیهای اصلی این سرباز خواهد بود تا نیروی دریایی در مسیر توسعه و اقتدار باقی بماند.
اگر بخواهید از چهار قهرمان گمنام از میان سربازان و زیرمجموعهتان نام ببرید، هر کدام چه ویژگیهایی داشتند؟
باید بگویم این قهرمانان هر کدام ویژگیهای خاص و برجستهای داشتند؛ شجاعت بینظیر، وفاداری به آرمانهای کشور، روحیه فداکاری و توانایی عمل در شرایط سخت. این عزیزان با وجود سن کم، نشان دادند که تعهد و ایثار آنها میتواند تأثیر بزرگی در دفاع از کشور داشته باشد و همیشه الگوی جوانان نیروی دریایی خواهند بود. نکته مهم اینکه هر چهار عزیز، مصداق دقیق و بینظیر وحدت در ایران بزرگ اسلامیاند؛ چون از جوانان برومند اهل تسنن و قومیتهای گوناگون بودند و مهمتر اینکه در جنوب کشور عزیزمان به درجه رفیع شهادت نائل گردیدند.
اگر فقط یک فرصت داشته باشید که یک جمله به همه سربازان نیروی دریایی بگویید، آن جمله چیست؟
جملات طلایی خطاب به سربازان و در وصف قدر و منزلت آنها بسیار است؛ اما این یکی را خیلی دوست دارم و هر روز و شب به آن افتخار میکنم: سرباز زینت کشور است. پس باید قدر و منزلت خویش را بدانند که فارغ از هرگونه مشکلات و مسائل، اینگونه به آنها نگاه میشود و اینگونه تعریف شدهاند؛ با واژه زیبای «زینت»، آن هم برای ایران بزرگ اسلامی.