نماینده مردم اهواز، باوی، کارون و حمیدیه در مجلس شورای اسلامی در راستای نظارت بر توسعه زیرساخت‌های حوزه سلامت زیر پوشش سازمان تأمین اجتماعی، از طرح های آماده بهره‌برداری بیمارستان امیرالمؤمنین (ع) اهواز بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مجتبی یوسفی، نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی، در راستای نظارت بر توسعه زیرساخت‌های حوزه سلامت تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی، از پروژه‌های آماده بهره‌برداری بیمارستان امیرالمؤمنین (ع) اهواز بازدید کرد.

این بازدید شامل دو دستاورد کلیدی در حوزه تجهیزات تشخیصی بود: واحد پیشرفته سی‌تی‌اسکن (با سرمایه‌گذاری ۵۰ میلیارد تومانی) و دستگاه سنجش تراکم استخوان (با هزینه ۵ میلیارد تومانی)، که مجموعاً نشان‌دهنده عزم جدی برای ارتقاء سطح خدمات پاراکلینیکی در مرکز استان است.

در جریان این بازدید، که با حضور مدیران استانی تأمین اجتماعی و کادر مدیریتی بیمارستان صورت گرفت، یوسفی بر اهمیت رفع تنگنا‌های تأمین تجهیزات پزشکی تأکید کرد.

وی روند تخصیص ارز نیمایی برای خرید دستگاه سی‌تی‌اسکن را که به دلیل خرابی تنها دستگاه فعال استان (سی‌تی‌اسکن ۱۶ اسلایس بیمارستان) حیاتی تلقی می‌شد، یادآور شد و از همکاری‌های صورت‌گرفته توسط مسئولان بانک مرکزی قدردانی کرد.

نماینده مردم اهواز، باوی، کارون و حمیدیه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به گلایه‌های مردمی در خصوص کهنگی ساختار بیمارستان‌های دولتی، بیان کرد که پیگیری برای نوسازی، بهسازی و تجهیز زیرساخت‌های درمانی، از دولت سیزدهم آغاز شده و در دولت فعلی نیز با جدیت ادامه خواهد یافت.

وی همچنین از موفقیت در بازگرداندن ساختار مالکیت بیمارستان امیرکبیر از وضعیت هلدینگ به وضعیت ملکی پس از سال‌ها پیگیری خبر داد و این اقدام را در راستای حفظ منافع بلندمدت سازمان تأمین اجتماعی و کارکنان دانست.

در نشست تخصصی برگزار شده، مدیران استانی تأمین اجتماعی ضمن قدردانی از پیگیری‌های نماینده محترم در تسهیل فرآیند‌های اداری و تأمین ارز، خواستار حمایت قانونی برای وصول مطالبات کلان سازمان از نهاد‌های استانی شدند. عبدالرضا روشنی، مدیرکل تأمین اجتماعی خوزستان، با تأکید بر اینکه بیش از ۶۱ درصد جمعیت استان (۳.۱ میلیون نفر) تحت پوشش این سازمان هستند، رسیدگی به این مطالبات را عامل اصلی در بهبود کیفیت خدمات‌رسانی به بیمه‌شدگان دانست.

دکتر هدایت‌الله عبدی‌زاده، مدیر درمان تأمین اجتماعی خوزستان، تشریح کرد که پس از توقف کار دستگاه قدیمی، مجوز خرید سه دستگاه سی‌تی‌اسکن ۳۲ اسلایس برای ماهشهر، بهبهان و امیرالمؤمنین (ع) اهواز صادر شد که دو مورد اول به بهره‌برداری رسیده‌اند.

وی تأکید کرد که دستگاه امیرالمؤمنین (ع) پس از طی مراحل نهایی اخذ لایسنس نرم‌افزاری و تأییدیه سازمان انرژی اتمی، رسماً عملیاتی خواهد شد. دکتر عبدی‌زاده همچنین موفقیت بیمارستان در کسب درجه یک اعتباربخشی را نتیجه نوسازی بخش‌های فرسوده و ارتقاء استاندارد‌ها اعلام کرد.