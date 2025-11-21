پخش زنده
کارشناس اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه گفت : انتظار می رود در اوایل روزهای شنبه و یکشنبه، شاهد افزایش غلظت آلایندههای شهری و کاهش کیفیت هوا باشیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، حق پرست افزود : در ادامه استقرار شرایط پایدار بر جو منطقه، تا پایان هفته آینده پدیده قابل ذکری به استثنای در بعضی ساعات وزش باد و رشد ابر، برای جو استان پیشبینی نمیشود.
با توجه به سکون هوا و شکلگیری وارونگی دمایی، انتظار می رود؛ در اوایل روزهای شنبه و یکشنبه، شاهد افزایش غلظت آلایندههای شهری و کاهش کیفیت هوا باشیم. همچنین متوسط دمای هوا که تا دوشنبه هفته آینده در اغلب نقاط روندی افزایشی خواهد داشت؛ از روز سه شنبه بتدریج کاهش می یابد.