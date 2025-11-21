پخش زنده
رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه از انجام بازدید و اندازه گیری شبانه و سرزده از خروجی دودکش چند واحد صنعتی در شهرک صنعتی شماره ۳ ارومیه خبر داد.
مختار خانی با اشاره به دریافت گزارشهای مردمی درباره فعالیت خارج از استاندارد و ایجاد بوی نامطبوع واحدهای ایزوگام، گفت: این بازدید با حضور کارشناسان پایش و آزمایشگاه، کارشناس پسماند و نمایندگان دهیاری و شورای اسلامی روستاهای اطراف انجام شد و وضعیت خروجی دودکش واحدهای ایزوگام و ذوب فلزات، پساب صنایع تبدیلی و پسماندهای برخی دیگر از واحدها مورد پایش و بررسی قرار گرفت.
وی افزود: پیرو شکایتهای ثبتشده از سوی شهروندان، نمونه برداری دقیق از واحدها انجام شد و در صورت تأیید آلودگی، اقدامات قانونی لازم صورت خواهد گرفت.
خانی با تأکید بر تداوم گشتهای شبانه و نظارت مستمر بر صنایع آلاینده و سایتهای تخلیه پسماند، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخریب محیط زیست، از طریق سامانه تلفنی ۱۵۴۰ موضوع را گزارش دهند.