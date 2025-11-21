به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فرمانده سپاه ناحیه فیروزآباد گفت: همزمان با هفته بسیج، بیش از ۲۵۰ برنامه فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و عمرانی در هفته بسیج در این شهرستان برگزار می‌شود.

سرهنگ محمود عابدی افزود:گلباران قبور شهدا، برپایی موکب خیمه مادری و ایستگاه صلواتی به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، طبخ غذای گرم و توزیع بین مردم، جهاد تبیین با محوریت دستاورد‌های ۴۶ ساله بسیج از جمله برنامه‌های این هفته در فیروزآباد است.

وی بیان کرد:هم عهدی با شهدا و دیدار با خانواده آنان، افتتاح دارالقرآن، نشست‌های بصیرتی اردوی جهادی، ساخت مسکن محرومان و مسابقات ورزشی بسیج در رشته‌های مختلف از دیگر برنامه‌های این هفته است.

فرمانده سپاه ناحیه فیروزآباد گفت: همچنین برگزاری ورزش همگانی، برپایی میزخدمت، اردوی جهادی و اعزام به مناطق محروم و واکسیناسیون دام‌های عشایری از جمله این برنامه‌ها است.

شهرستان فیروزآباد در جنوب غرب فارس و در فاصله ۹۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.