به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، پرویز ایدون اظهار داشت: ثبت‌نام خانوار‌های عشایری شهرستان مسجدسلیمان در سامانه سدف جهت دریافت نفت سفید باهدف ساماندهی دسترسی به سوخت زمستانی و مدیریت توزیع نفت سفید در حال انجام است.

وی افزود: همه خانوار‌های عشایری که از نفت سفید به عنوان سوخت اصلی در سکونتگاه‌های فصلی استفاده می‌کنند، موظف‌اند مشخصات هویتی و محل استقرار خود را در سامانه سدف ثبت و اطلاعات را تکمیل کنند. این ثبت‌نام شرط اصلی بهره‌مندی از سهمیه سوخت در دوره‌های آتی نیز خواهد بود.

ایدون تصریح کرد: در طی اقدامی جهادی به منظور اجرای مسؤلیت اجتماعی، کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ناحیه مسجدسلیمان نسبت ثبت اطلاعات متقاضیان دریافت نفت سفید در سامانه سدف اقدام نموده که اجرای این طرح با هدف ساماندهی توزیع سوخت، جلوگیری از تأخیر در تحویل سهمیه و برنامه‌ریزی برای ارسال محموله‌ها به مناطق کوچ‌رو انجام می‌شود.