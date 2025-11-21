پخش زنده
امروز: -
فرمانده سپاه شهدای آذربایجانغربی از ۶۵ ویژهبرنامه در هفته بسیج به ویژه برنامه فرهنگی و محرومیتزدایی در استان خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ محمدحسین رجبی گفت: در هفته بسیج ۶۵ عنوان برنامه در آذربایجانغربی برگزار میشود که دیدار با نماینده ولیفقیه در استان، نشست خبری با اصحاب رسانه و اجرای برنامه فرهنگی و محرومیتزدایی از جمله برنامهها هستند.
فرمانده سپاه شهدای آذربایجانغربی، با اشاره به برنامههای هفته بسیج اظهار کرد: در این هفته ۶۵ عنوان برنامه برگزار میشود که دیدار با نماینده ولیفقیه در استان، نشست خبری با اصحاب رسانه و اجرای برنامه فرهنگی و محرومیتزدایی از جمله برنامههای هفته بسیج استان است.
سردار محمدحسین رجبی افزود: یکی از برنامههای سپاه اجرای طرح محلهمحور است که در قالب این طرح همه دستگاههای اجرایی تاثیرگذار در حل مشکلات اقتصادی و رفع محرومیت پای میدان آمده و با شناسایی مشکلات هر محله، اقدام به حل این مشکلات خواهند کرد.
فرمانده سپاه شهدای آذربایجانغربی ادامه داد: سه کار محوری حل مشکلات معیشتی، درمانی و مسکن در این طرح در اولویت قرار دارد و در کنار این مشکلات، کاهش آسیبهای اجتماعی از جمله اعتیاد نیز در دستور کار قرار دارد.
وی با اشاره هدف دشمن در جنگ ۱۲ روزه تصریح کرد: هدف دشمن در جنگ ۱۲ روزه ایجاد بیثباتی، اغتشاش و ناامنی در کشور بود، اما نهتنها به این اهداف نرسید، بلکه نتیجهای کاملاً معکوس گرفت.
رجبی با اشاره به اشتباهات مکرر دشمنان در تحلیل شرایط ایران افزود: آنان در دوران دفاع مقدس نیز تصور میکردند میتوانند ظرف یک هفته به تهران برسند و انقلاب را ساقط کنند، اما آنچه رخ داد خلاف تصورشان بود.