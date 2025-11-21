به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ برنامه‌های هفته بسیج امسال با رویکرد با مردم، برای مردم از شلمچه آغاز شد؛ مراسمی که با حضور پیشکسوتان، عشایر و داوطلبانی از ۲۴ استان کشور برگزار می‌شود و با رمز «یا فاطمه‌الزهرا (س)» همراه شد

آیین افتتاح این برنامه‌ها در شلمچه، قتلگاه شهدای دفاع مقدس، برگزار شد.

معاون هماهنگ کننده بسیج مستضعفین در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صداوسیما ابادان در این مراسم گفت پیشکسوتان، عشایر و داوطلبانی از ۲۴ استان کشور حضور یافتند و این حرکت ملی با رمز «یا فاطمه‌الزهرا (س)» آغاز شد.

مسئولان برپایی مراسم اعلام کردند انتخاب شلمچه به‌عنوان نقطه آغاز، نمادی از تجدید عهد با آرمان‌های شهدا و استمرار راه جهاد و مقاومت است.

سردار حسین معروفی با اشاره به حضور اقوام مختلف از جمله برادران اهل سنت در این آیین گفت: این اجتماع نشان‌دهنده شکل‌گیری وحدت واقعی و پایدار در جمهوری اسلامی است؛ وحدتی که از متن مردم، برای مردم و در کنار مردم شکل می‌گیرد.

وی افزود: امسال طراحی برنامه‌ها به‌گونه‌ای بوده که مشارکت مردمی بیش از گذشته برجسته شود و همه فعالیت‌ها با محوریت هم‌افزایی ظرفیت‌های اجتماعی و مردمی دنبال شود.

براساس اعلام مسئولان، اختتامیه این رویداد پنج‌شنبه در گلزار شهدای سراسر کشور برگزار خواهد شد.

این مراسم با غبارروبی و عطرافشانی قبور شهدا، تجلیل از خانواده‌های معظم شهدا، قرائت زیارت‌نامه و تجدید پیمان با آرمان‌های شهیدان همراه است و به‌گفته برگزارکنندگان، رنگ و بویی متفاوت از سنوات گذشته خواهد داشت.

همچنین در حاشیه این برنامه‌ها، پیشکسوتان و ریش‌سفیدان عشایر از استان‌های مختلف کشور در نشستی مشترک بر تقویت همدلی، انسجام اجتماعی و مشارکت فعال در فعالیت‌های فرهنگی و جهادی تأکید کردند.

سردار معروفی این گردهمایی را زمینه ساز تقویت وحدت ملی میان اقوام و مذاهب، به‌ویژه حضور تأثیرگذار برادران اهل سنت در این رویداد، و نشان‌دهنده ظرفیت بالای مردمی برای پیشبرد اهداف کلان انقلاب و استمرار مسیر شهدا عنوان کرد