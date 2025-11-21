پخش زنده
اداره کل هواشناسی هرمزگان برای امروز در برخی نقاط شرقی هرمزگان و تنگه هرمز وزش باد شمال شرقی با احتمال گردوغبار پیش کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز خلیج فارس،کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: در نیمه غربی خلیج فارس نیز وزش باد نسبتاً شدید شمال غربی پیش بینی میشود و دریا در آن منطقه مواج خواهد بود
مجتبی حمزه نژاد افزود: آسمان صاف تا کمی ابری در ساعات ابتدایی صبح در سواحل و جزایر با مه صبحگاهی و کاهش موقتی دید افقی و در طول روز با غبار محلی پیشبینی میشود.
وی گفت: امروز دریا در نیمه غربی خلیج فارس، مناطق غربی و جنوبی جزایر کیش و لاوان، مواج خواهد بود. توصیه میشود تمهیدات لازم برای تردد ایمن شناورهای متردد صورت پذیرد و شناورهای تجاری از تردد به مقاصد استانهای خوزستان و بوشهر و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس خودداری کنند.
حمزه نژاد افزود: امروز تنگه هرمز با وزش باد شمال شرقی کمی مواج خواهد شد، طی روزهای شنبه ۱ آذر و یکشنبه ۲ آذر با افزایش سرعت بادهای شمال شرقی، مناطق دریایی تنگه هرمز، شرق خلیج فارس و بخشهایی از دریای عمان بویژه در ساعات صبح تا ظهر نسبتا مواج خواهد شد.
وی گفت: در روزهای شنبه ۱ آذر و یکشنبه ۲ آذر، افزایش سرعت بادهای شمال شرقی در مناطق شرقی و مرکزی استان با احتمال بروز گردوغبار پیشبینی میشود. توصیه میشود از ترددهای غیرضروری خودداری شود و تمهیدات لازم صورت بپذیرد.
به لحاظ دمایی تغییرات ۱ تا ۳ درجهای دما پیش بینی میشود.