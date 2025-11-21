پخش زنده
روابط عمومی آب و فاضلاب منطقه دو شهر کرمانشاه اعلام کرد : آب برخی مناطق شهر کرمانشاه امروز جمعه از ساعت 11تا 13 قطع می شود .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، روابط عمومی آب و فاضلاب منطقه دو شهر کرمانشاه ،به اطلاع شهروندان ساکن در مناطق زیر میرساند:
به منظور تعمیر شکستگی لوله ۲۵۰ آزبست واقع در گلستان پایین تر از درمانگاه حاج دایی روبرو شیرینی بابانوئل ،نبش کوچه اسفندیار چاله چاله، ساکنین گلستان، بلوار اجاقی لاین جنوبی، قسمتی از ارشاد، لاین کمربندی غربی و کوچه های اطراف، خیایان برق، چاله چاله، گلشن، گلریزان، ۲۲ بهمن، سی متری اول و دوم امروز جمعه مورخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۴ از ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۳ با افت فشار و یا قطعی آب مواجه میباشند.
از مشترکین گرامی ساکن در این محلهها؛ خواهشمندیم با سعه صدر و مدیریت در مصرف آب و اجتناب از مصارف غیرضروری همکاری لازم را با شرکت آب و فاضلاب داشته باشند و پرسنل این شرکت را در مسیر خدمترسانی مطلوب یاری نمایند.