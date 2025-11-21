به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، در این مراسم مردم شهر قلعه رئیسی با شاخه‌های گل، پرچم‌های مزین به‌نام شهدای اسلام و ذکر‌های معنوی به استقبال پیکر مطهر این شهدای خوش‌نام آمدند و بار دیگر با آرمان‌های شهدا و امام شهدا تجدید میثاق کردند.

در این آئین معنوی در خیابان اصلی شهر قلعه رئیسی با حضور اقشار مختلف مردم این شهر و روستا‌های همجوار بویژه قشر جوان برگزار شد پیکر ۶ شهید خوشنام از ورودی شهر قلعه رئیسی گلزار شهدای گمنام تا مسجد جامع این شهر تشییع شدند.

در این مراسم برنام‌های فرهنگی و معنوی اجرا شد.