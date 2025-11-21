پخش زنده
امروز: -
نشست هماندیشی نخبگان و فناوران شاهد و ایثارگر کشور که با حضور جمعی از نخبگان ایثارگر از سراسر کشور در مشهد برگزار شد،
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی در حاشیه این نشست گفت: حضور گسترده نخبگان شاهد و ایثارگر در این رویداد، بیانگر ظرفیت علمی و تخصصی بالای جامعه ایثارگری است و این ظرفیت میتواند نقش مؤثری در پیشبرد برنامههای علمی و فناورانه کشور ایفا کند.
خدیوی با تأکید بر اهمیت استمرار ارتباط بنیاد شهید با نخبگان افزود: تداوم این ارتباط موجب تقویت شبکه علمی و حرفهای نخبگان، شناسایی توانمندیها و فراهمسازی حمایتهای هدفمند از طرحها و ایدههای آنان میشود.
وی با اشاره به ارائه طرحها و دستاوردهای ارزشمند در این نشست ادامه داد: طرح های ارائهشده از قابلیت تبدیل به طرحهای ملی برخوردار است و بنیاد شهید آماده پشتیبانی از مراحل توسعه تا تجاری سازی این دستاوردها است.
خدیوی گفت: برگزاری کارگاههای تخصصی، نشستهای مشاورهای و ایجاد زمینه تعامل میان نخبگان ایثارگر و مجموعههای فناور از اهداف اصلی این همایش بوده و نقش مهمی در همافزایی علمی دارد.
وی تأکید کرد: جامعه ایثارگری دارای گنجینهای از توان علمی، انگیزه و تجربه است و بهرهگیری از این ظرفیت در مسیر حل مسائل علمی و صنعتی کشور از برنامههای جدی بنیاد شهید خواهد بود.