برگزاری نشست هم‌ اندیشی نخبگان و فناوران شاهد و ایثارگر کشور در مشهد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی در حاشیه این نشست گفت: حضور گسترده نخبگان شاهد و ایثارگر در این رویداد، بیانگر ظرفیت علمی و تخصصی بالای جامعه ایثارگری است و این ظرفیت می‌تواند نقش مؤثری در پیشبرد برنامه‌های علمی و فناورانه کشور ایفا کند.

خدیوی با تأکید بر اهمیت استمرار ارتباط بنیاد شهید با نخبگان افزود: تداوم این ارتباط موجب تقویت شبکه علمی و حرفه‌ای نخبگان، شناسایی توانمندی‌ها و فراهم‌سازی حمایت‌های هدفمند از طرح‌ها و ایده‌های آنان می‌شود.

وی با اشاره به ارائه طرح‌ها و دستاورد‌های ارزشمند در این نشست ادامه داد: طرح های ارائه‌شده از قابلیت تبدیل به طرح‌های ملی برخوردار است و بنیاد شهید آماده پشتیبانی از مراحل توسعه تا تجاری‌ سازی این دستاوردها است.

خدیوی گفت: برگزاری کارگاه‌های تخصصی، نشست‌های مشاوره‌ای و ایجاد زمینه تعامل میان نخبگان ایثارگر و مجموعه‌های فناور از اهداف اصلی این همایش بوده و نقش مهمی در هم‌افزایی علمی دارد.

وی تأکید کرد: جامعه ایثارگری دارای گنجینه‌ای از توان علمی، انگیزه و تجربه است و بهره‌گیری از این ظرفیت در مسیر حل مسائل علمی و صنعتی کشور از برنامه‌های جدی بنیاد شهید خواهد بود.