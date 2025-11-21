

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، مدیرکل دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری کرمانشاه شامگاه پنجشنبه در این همایش با اشاره به کیفیت بالای آموزشی همایش تصریح کرد: کیفیت برگزاری و آموزش‌های ارائه شده در این دوره قابل توجه بود به گونه‌ای که مورد تمجید مسئولان ستاد انتخابات کشور قرار گرفت.

وی به دستاوردهای مهم این همایش اشاره کرد و گفت: این گردهمایی موجب ارتقای قابل توجه دانش انتخاباتی در استان شد و استان کرمانشاه را برای دو روز به کانون خبری منطقه تبدیل کرد.

حمید شرفی به برنامه های جانبی این همایش اشاره کرد و گفت: با تدبیر استاندار کرمانشاه در برنامه‌های جانبی همایش، ظرفیت‌های گسترده گردشگری، اقتصادی و فرهنگی استان برای مهمانان تشریح شد.

شرفی خاطرنشان کرد: از دیگر نتایج ارزشمند این همایش، ایجاد فضای هم اندیشی و تبادل نظر بین مدیران استانی و منطقه‌ای در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، امنیتی و اجتماعی بود که بدون تردید زمینه ساز همکاری‌های آینده خواهد بود.

وی افزود: ویژگی متمایز این دوره نسبت به همایش‌های سایر مناطق کشور، حضور فعال معاونان سیاسی، امنیتی و اجتماعی و همچنین مسئولان فناوری تمامی فرمانداری‌های استان کرمانشاه بود که در ارتقای سطح دانش مجموعه فرمانداری های استان نقش مثبت دارد.

مدیرکل دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری کرمانشاه در پایان تأکید کرد: این همایش با تحقق اهداف متعددی از جمله توانمندسازی نیروی انسانی، توسعه شبکه مدیریتی و تقویت هماهنگی بین استانی، الگویی مناسب برای دوره‌ ها و انتخابات های آتی در دیگر مناطق کشور است.

این همایش در روزهای ۲۸ و ۲۹ آبان ماه جاری با حضور معاون سیاسی و جمعی از مدیران ارشد وزارت کشور، استاندار و معاونین استانداری کرمانشاه و مدیران کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری، مدیران فناوری و مسئولین آموزش ستاد استانداری‌های استان‌های کرمانشاه، کردستان، همدان، لرستان و ایلام در کرمانشاه برگزار شد.