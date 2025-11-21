مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه شهدای آذربایجان‌غربی گفت : برگزاری کنگره ۱۲ هزار شهید اقدامی ضروری، اثرگذار و یک سلاح فرهنگی قدرتمند در مقابله با عملیات روانی دشمن است.

پاسداشت یاد و خاطره شهدا؛سلاحی فرهنگی و معنوی در برابر عملیات روانی دشمن

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ حجت‌الاسلام میثم فیاضی، با تأکید بر تلاش جریان‌های معاند برای ایجاد تردید در ذهن جوانان، برگزاری کنگره ۱۲ هزار شهید را اقدامی ضروری، اثرگذار و یک سلاح فرهنگی قدرتمند در مقابله با عملیات روانی دشمن دانست و گفت: پاسداشت شهدا بخشی جدایی‌ناپذیر از هویت ملی و دینی ملت ایران است.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه شهدای آذربایجان‌غربی اظهار کرد: دشمنان با هدف تأثیرگذاری بر افکار عمومی، تلاش می‌کنند ذهن نسل جوان را دچار تردید و شبهه کنند و این جریان‌های معاند با بهره‌گیری از ابزار‌های رسانه‌ای، پیام‌های انحرافی را در جامعه منتشر می‌کنند.

وی افزود: دشمنان این پرسش غلط را ترویج می‌دهند که چرا باید برای بزرگداشت شهدا هزینه شود و این رویکرد بخشی از برنامه گسترده دشمن برای تضعیف باور‌های انقلابی مردم است.

حجت‌الاسلام فیاضی بیان کرد: هدف آنها کم‌رنگ کردن جایگاه شهدا در ساختار هویتی کشور است و باید در برابر این جریان تخریبی هوشمندانه ایستاد و در چنین فضایی، برگزاری کنگره ۱۲ هزار شهید اقدامی ضروری و اثرگذار خواهد بود.

وی ادامه داد: این کنگره در حقیقت یک سلاح فرهنگی و معنوی در برابر عملیات روانی دشمن محسوب می‌شود و چنین برنامه‌هایی می‌توانند حقیقت مجاهدت شهدا را برای جامعه دوباره روشن کنند و قدرت فرهنگی این رویداد‌ها از بسیاری از ابزار‌های رسانه‌ای دشمن بیشتر است.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه شهدای آذربایجان‌غربی تصریح کرد: جامعه با حضور در این برنامه‌ها به هویت واقعی خود بازمی‌گردد و تقویت چنین حرکت‌هایی باید در اولویت فعالیت‌های فرهنگی قرار گیرد.

وی گفت: برگزاری یادواره‌های شهدا مانع از تحریف واقعیت‌های دفاع مقدس شده و دشمنان تلاش دارند روایت‌های نادرست و ناقص را جایگزین حقیقت کنند و یادواره‌ها بستر مناسبی برای انتقال وقایع تاریخی به جوانان است.

حجت‌الاسلام فیاضی عنوان کرد: نسل امروز باید بداند که امنیت و آرامش کشور چگونه به‌دست آمده و بیان رشادت‌ها از طریق این برنامه‌ها، یک کار فرهنگی بنیادین بهشمار رفته و این مراسم‌ها می‌توانند حافظه تاریخی جامعه را زنده نگه دارند.

وی با اشاره به جایگاه رفیع شهدا افزود: آنها سند هویت ملت ایران، نماد اقتدار و استقلال کشور و عزت ملی به شمار می‌روند و زنده نگه داشتن یاد آنان یک وظیفه شرعی، دینی و عقلانی بوده و جامعه بدون توجه به شهیدان، بخشی از هویت خود را از دست می‌دهد.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه شهدای آذربایجان‌غربی اضافه کرد: بزرگداشت شهدا پیوند مردم با ارزش‌های بنیادین را تقویت کرده و این ارزش‌ها مایه پایداری جامعه در برابر تهدیدات فرهنگی است و یادآوری فداکاری شهدا روحیه مقاومت و ایستادگی را در جامعه افزایش می‌دهد.

وی ادامه داد: جامعه‌ای که گذشته خود را فراموش کند، در برابر تهدیدات آینده آسیب‌پذیر شده و در این راستا انتقال فضایل شهدا به نسل‌های بعد ضروری و حیاتی است و این اقدامات پایه‌های هویت و فرهنگ ملی را مستحکم می‌کنند.

حجت‌الاسلام فیاضی گفت: امپراتوری رسانه‌ای دشمن در حالی بر هزینه‌های یادواره‌ها ایراد می‌گیرد که کشور‌های جهان برای سربازان خود احترام عمیق قائل‌اند و بسیاری از کشور‌ها هر سال برای قربانیان جنگ‌های جهانی مراسم گسترده برگزار می‌کنند.

وی یادآور شد: این رفتار نشان‌دهنده اهمیت حفظ حافظه تاریخی جوامع است و دشمنان در تلاش هستند این ارزش‌ها را در ایران کم‌رنگ کنند و انتقاد آنها نسبت به گرامیداشت شهدا کاملاً مغرضانه و غیرمنطقی بوده و پاسداشت شهدا جزء جدایی‌ناپذیر فرهنگ ملی ایران است.