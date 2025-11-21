تقویم زمانبندی انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا
بر اساس تقویم زمانبندی انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلام شهر و روستا، امروز آخرین مهلت استعفای مقامات برای داوطلبی در انتخابات شوراهای اسلامی روستا است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،بر اساس جدول زمانبندی انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا که قرار است ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ در سراسر کشور برگزار شود، متقاضیان داوطلبی انتخابات شوراهای اسلامی روستا که دارای مشاغلی هستند که در ماده ۴۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران (مصوب ۱۹/۱۲/۱۴۰۳) قید شده است، تا پایان امروز جمعه ۳۰ آبان فرصت دارند تا از سمت خود استعفا دهند.
بر اساس اعلام وزارت کشور، فرآیند ثبت نام از متقاضیان داوطلبی انتخابات هفتمین دوره شوراهای روستا، از ۲۴ بهمن آغاز میشود و تا ۳۰ بهمن ادامه خواهد داشت.
تقویم زمانبندی انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا
بر اساس ۴۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران، برخی اشخاص به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن برای شوراهای اسلامی شهر و روستا محروم هستند مگر آنکه سه ماه قبل از ثبت نام، از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند. رئیس جمهور و مشاوران و معاونان وی، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، وزرا، معاونان و مشاوران آنان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معاونان و مشاوران رئیس مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، رئیس قوه قضائیه و معاونان و مشاوران وی، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور و معاونان و مشاوران آنان، رئیس دیوان عدالت اداری، رئیس دیوان محاسبات کشور و معاونان وی، دادستان دیوان محاسبات، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و معاونان وی، شهرداران، شاغلان نیروهای مسلح، رؤسای سازمانها و ادارات عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و معاونان وی، دبیر هیئت دولت، رؤسای دفاتر سران سه قوه، رؤسای سازمانهای دولتی، رؤسای دانشگاهها (دولتی و غیردولتی)، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، رؤسای کل و مدیران عامل بانک ها، رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و معاونان وی، رئیس بنیاد مستضعفان، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره)، مدیران عامل شرکتهای دولتی (مانند شرکت مخابرات، دخانیات و …)، رئیس سازمان نظام پزشکی ایران، رئیس سازمان نظام مهندسی کشور و اعضای هیئت مدیره اتحادیههای صنفی کشوری و هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران، رئیس و اعضای هیئت مدیره مؤسسات خصوصی حرفهای عهده دار مأموریت عمومی موضوع ماده (۱) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۸۷/۲/۲۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مدیران کل ادارات کل ستادی مجلس شورای اسلامی، مدیران کل تشکیلات ستادی وزارتخانهها و سازمانها و ادارات دولتی و سایر رؤسا و مدیرانی که حوزه مسئولیت آنان به کل کشور تسری دارد، از عضویت در شوراهای اسلامی سراسر کشور از جمله افرادی هستند که مشمول این ماده قانونی میشوند.
همچنین استانداران و معاونان و مشاوران آنان، فرمانداران و معاونان آنان، معاونان شهردار، بخشداران، مدیران کل ادارات استانداری، مدیران کل، معاونان ادارات کل، دادستانها، دادیارها، بازپرسها، قضات، رؤسای دانشگاهها (دولتی و غیر دولتی) و رؤسای شعب آنها، رؤسای بانکها، رئیس و اعضای هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی، رئیس و اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی، اعضای هیئت مدیره اتحادیههای صنفی غیرکشوری، هیئت رئیسه اتاق اصناف شهرستان، رئیس و اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی کشاورزی، رئیس و اعضای هیئت مدیره سازمان نظام پرستاری، رئیس و اعضای هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، رؤسا و معاونان سازمانها و شرکتهای دولتی و نهادها و مؤسسات دولتی و یا وابسته به دولت که از بودجه عمومی به هر مقدار استفاده مینمایند و سایر رؤسا و مدیران استان، شهرستان و بخش، مدیران مناطق و نواحی شهرداری و مؤسسات و شرکتهای وابسته و دهیاران از دیگر افرادی هستند که مشمول ماده ۴۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران هستند و از عضویت در شوراهای اسلامی محرومند، مگر آنکه ۳ ماه قبل از ثبت نام، از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.
از سال ۱۳۷۷ تاکنون ۶ دوره انتخابات شهر و روستا در کشور برگزار شده است. بر اساس قانون فوقالذکر، دوره فعالیت شوراهای اسلامی شهر و روستا ۴ سال، اما دورهی فعالیت شورای سوم در پی به تصویب رسیدن قانون تجمیع انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، ۲ سال افزایش یافت. مدت فعالیت دورهی ششم شوراها نیز در پی به شهادت رسیدن آیتالله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور دوره سیزدهم و برگزاری زودهنگام انتخابات ریاست جمهوری دوره چهاردهم در سال ۱۴۰۳، با تصمیم نمایندگان مجلس یک سال افزایش یافت؛ بنابراین پس از برگزاری انتخابات هفتمین دوره شوراها در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، این دوره از ۲۸ خردادماه ۱۴۰۵ آغاز به کار میکند.