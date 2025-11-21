به گزارش خبرگزاری صداوسیما، عسکر جلالیان معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری از انتقال یک ایرانی محبوس در بلژیک به کشورمان خبر داد.

جلالیان در این خصوص اظهار داشت: در اجرای موافقت‌نامه انتقال محکومین به حبس منعقد شده میان جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بلژیک، یک ایرانی محبوس در بلژیک امروز پنجشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۴ برای گذران ادامه دوران محکومیت خود به کشورمان منتقل شد.

رئیس کمیته انتقال محکومین گفت: برنامه‌ریزی دبیرخانه کمیته انتقال محکومین وزارت دادگستری در راستای حمایت از زندانیان ایرانی خارج از کشور و خانواده‌های آنها، منجر به افزایش قابل توجه انتقال این افراد به کشورمان شده و این تلاش‌ها در راستای اجرایی نمودن موافقت‌نامه انتقال محکومین به حبس منعقد شده با سایر کشور‌ها با قوت ادامه دارد.

وی افزود: یکی از مظاهر توجه به حقوق بشر، حمایت از حقوق زندانیان است که از طریق انتقال به زندا‌ن‌های کشور متبوع، ضمن تکریم این افراد و تسریع در روند باز اجتماعی شدن، از حقوق خانواده‌های آنها نیز محافظت می‌شود. کمیته انتقال محکومین وزارت دادگستری آماده انتقال تمامی اتباع خارجی حاضر در زندان‌های ایران به کشورشان و همچنین انتقال ایرانیان محبوس در سایر کشور‌ها به ایران است و برای تحقق این مهم از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد.