هفته بسیج امسال با برگزاری ۳۵۱ برنامه مختلف از نقطه صفر مرزی تا مرکز شهر سلماس گرامی داشته می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ سردار سیدکاظم میرکاظمیزاده، فرمانده سپاه سلماس، اظهار کرد: بسیج بهعنوان یک تشکل مردمی و بهعنوان یک هدیه و عطیه الهی همواره بهدنبال پاسداری از پرچم اسلام بوده و بسیج همواره در میدان و یاور مردم است همانطوری که اخیرا در جنگ ۱۲ روزه شاهد بودیم که بسیج چگونه به میدان آمد و از امنیت مردم حراست و حفاظت کرد.
وی اضافه کرد: از زمانی که فرهنگ بسیج در کشور ما طنینانداز شد علیرغم هشت سال جنگ تحمیلی و تقدیم ۲۰۰ هزار شهید حتی یک وجب خاک از کشور جدا نشد و استقلال و عزت مردم ایران پابرجا ماند.
فرمانده سپاه سلماس با بیان لزوم روایت جامع و دقیق از مجاهدتهای رزمندگان اسلام در صحنههای مختلف ادامه داد: در جنگ ۱۲ روزه شاهد بودیم که رسانهها به بهترین نحو ممکن در جنگ روایتها و عملیات روانی حاضر شدند و در مقابله با جنگ رسانهای دشمن پیروز و سربلند از میدان بیرون آمدند.
وی افزود: هفته بسیج امسال با برگزاری ۳۵۱ برنامه مختلف از نقطه صفر مرزی تا مرکز شهر سلماس ادامه خواهد داشت و این برنامهها در سه محور جهاد خدمت، جهاد تبیین و جهاد امیدآفرینی برگزار میشود.
فرمانده سپاه سلماس خدمترسانی و محرومیتزدایی را از دیگر اولویتهای بسیج قلمداد کرد و افزود: امروز به واسطه مشکلات موجود باید در عرصه محرومیتزدایی فعالتر وارد شویم تا در نهایت شاهد شکوفایی همه جانبه باشیم.
وی با بیان اینکه ۵۹ برنامه شاخص شهرستانی نیز در طول هفته بسیج در سلماس برگزار میشود، تصریح کرد: امیدواریم همواره شاهد اعتلای ایران اسلامی باشیم و در تمامی میدانها پیروزی و نصرت نصیب رزمندگان اسلام شود.