۱- ترکیه ۷۱ طلا ۴۴ نقره ۳۵ برنز

۲- ازبکستان ۲۹، ۳۴، ۳۰،

۳- ایران ۲۵، ۱۹، ۳۰،

۴- عربستان ۱۸، ۱۰، ۲۶،

۵- مصر ۱۵، ۱۱، ۱۷،

۶- بحرین ۱۵، ۹، ۶،

۷- قزاقستان ۱۴، ۱۶، ۲۰،

۸-نیجریه ۱۰، ۱۲، ۷،

۹-مغرب ۱۰، ۶، ۹،

۱۰-جمهوری آذربایجان ۸، ۱۸، ۲۹

- تا کنون ۴۲ کشور مدال گرفته‌اند.

- برای ایران در رشته شنا و در ماده ۵۰ متر آزاد سامیار عبدلی / وزنه برداری و در دسته ۸۸ کیلوگرم و در حرکت یک ضرب ایلیا صالحی پور و در دسته ۸۶ کیلوگرم زنان در دو ضرب مهسا بهشتی / در کاراته و در کاتای انفرادی فاطمه صادقی، در کومیته وزن ۵۰- کیلوگرم سارا بهمنیار و ۶۱- کیلو آتوسا گلشادنژاد / در پینگ پنگ و در دوبل زنان تیم ایران و در انفرادی زنان ندا شهسواری / در تکواندو و ۴۹- کیلوگرم زنان سانیا کریمی و ۶۰- کیلوگرم علی اصغر علیمرادیان / در والیبال تیم مردان ایران / در ووشو و در رقابت‌های ساندا در وزن ۶۰- کیلوگرم امیر حسین همتی، ۷۰- کیلوگرم عرفان محرمی، در ۵۶- کیلوگرم زنان سارا شفیعی و ۶۰- کیلوگرم زنان سهیلا منصوریان / در پارادوومیدانی و در ماده پرتاب وزنه اف ۵۷ یاسین خسروی، پرتاب نیزه زنان کلاس اف ۵۶ / ۵۵ هاشمیه متقیان / در دوومیدانی و در دو ۸۰۰ متر علی امیریان و در هفتگانه زنان فاطمه محیطی زاده / در فوتسال تیم ملی ایران / در کشتی آزاد و در وزن ۶۵ کیلوگرم رحمان عموزاد / و در کشتی فرنگی و در اوزان ۶۷ کیلوگرم سعید اسماعیلی، در ۸۷ کیلوگرم غلامرضا فرخی، در ۹۷ کیلوگرم محمد مهدی ساروی و در ۱۳۰ کیلوگرم فردین هدایتی ۲۵ مدال طلا

- در پینگ پنگ و در تیمی مردان تیم ایران / در شنا و در ماده ۵۰ متر کرال پشت هومر عباسی / در موی تای (موآی) و در در بخش زنان در وزن ۵۰- کیلو فرشته حسن زاده، در ۶۰- زهرا اکبری، در ۶۵- کیلو فاطمه حسینی و در بخش مردان و در وزن ۸۰- کیلو مجید هاشم بیگی / در کاراته و در کومیته ۷۵- کیلوگرم مرتضی نعمتی و ۸۴+ کیلو صالح اباذری / در تکواندو و در وزن ۸۲- کیلوگرم امیر رضا صادقیان و ۷۰- کیلوگرم زنان یلدا ولی نژاد / در ووشو و در ساندا ۸۵- کیلوگرم فرید تالشی / در دوومیدانی و ماده پرتاب وزنه محمد رضا طیبی / در پارا دوومیدانی و در ماده پرتاب نیزه کلاس اف ۵۶ / ۵۵ زینب مرادی / در وزنه برداری دسته ۸۸ کیلوگرم در مجموع ایلیا صالحی پور، در دسته ۹۴ کیلوگرم در یک ضرب و مجموع علیرضا معینی و در دو ضرب ۱۱۰ کیلوگرم علیرضا نصیری / در بسکتبال سه نفره تیم مردان ایران / و در کشتی فرنگی و در وزن ۷۷ کیلوگرم امیر عبدی ۱۹ مدال نقره

- و در جودوی زنان و در وزن ۷۰- کیلوگرم مریم بربط / در پینگ پنگ تیمی تیم بانوان ایران و در دوبل تیم مردان ایران / در وزنه برداری و در دسته ۶۹ کیلوگرم زنان در یک ضرب، دو ضرب و مجموع ریحانه کریمی، در ۷۷ کیلوگرم در یک ضرب سیده زهرا حسینی، در ۸۶ کیلوگرم یک ضرب و مجموع مهسا بهشتی، در دسته ۸۸ کیلوگرم در دو ضرب ایلیا صالحی پور، در ۹۴ کیلو و در دو ضرب علیرضا معینی و در دسته ۱۱۰ کیلوگرم در دو ضرب و مجموع رضا حسن پور/ در بوکس و وزن ۶۰ کیلوگرم دانیال شه بخش / و در شنا و در ماده ۴ در ۲۰۰ متر آزاد امدادی تیم ایران، در ۲۰ متر پروانه محمد مهدی غلامی و در ۲۰۰ متر آزاد محمد قاسمی / در تکواندو و در وزن ۷۴- کیلوگرم علی خوش روش، ۵۱- کیلوگرم زنان روژان گودرزی، ۵۷- کیلوگرم زنان هستی محمدی و ۷۰- کیلوگرم زنان ملیکا میرحسینی/ در ووشو و در ساندا در وزن ۷۰- کیلوگرم زنان شهربانو منصوریان / در والیبال تیم بانوان ایران / در پارادوومیدانی و در ماده پرتاب کلاب زنان پرستو حبیبی / در دوومیدانی و در ماده پرش با نیزه مهسا میرزاطبیی / در کشتی آزاد و در وزن ۵۷ کیلوگرم علی مومنی / در جوجیتسو و در وزن ۷۰- کیلوگرم زنان هستی حمودی و در ۸۵- کیلوگرم علی اکبرپور / در شمشیربازی و در تیمی اسلحه سابر تیم مردان ایران و در تیمی اسلحه اپه تیم مردان ایران / و در کشتی فرنگی و در وزن ۶۰ کیلوگرم علی احمدی وفا ۳۰ مدال برنز کسب کردند.

- همچنین در رشته کوراش که در این دوره به صورت نمایشی برگزار شد و مدال‌های آن در رده بندی محاسبه نمی‌شود، در وزن ۸۱- کیلوگرم رامین احمد زاده مدال طلا و ۶۶- کیلوگرم مجید وحید بریمانلو، در وزن ۷۰- زنان دنیا آقایی مدال نقره کسب کردند.