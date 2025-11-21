حضور ۳ وزیر در جلسات هفته آینده کمیسیونهای مجلس
وزرای امور اقتصادی و دارایی، نیرو و آموزش و پرورش در جلسات هفته آینده کمیسونهای مجلس شورای اسلامی حضور مییابند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
این موارد در دستورکار جلسات هفته آینده کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی قرار دارد:
کمیسیون اصل ۹۰؛ جلسه کمیسیون با حضور وزیر آموزش و پرورش درخصوص بررسی موضوع بازنشستگی اجباری برخی از اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان
کمیسیون صنایع و معادن؛ دعوت از وزیر امور اقتصادی و دارایی درخصوص عملکرد تامین مالی واحدهای صنعتی و معدنی
کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی؛ دعوت از وزیر نیرو به منظور پاسخگویی به سوالات نمایندگان
کمیسیون اجتماعی؛ دعوت رئیس سازمان حج و زیارت به منظور ارائه گزارشی از اقدامات به عمل آمده
کمیسیون اقتصادی؛ ادامه رسیدگی به طرح گزیر نظام بانکی (حل و فصل مسئله بانکهای ناسالم)
کمیسیون عمران؛ دعوت از شهردار تهران برای بررسی آخرین وضعیت کنترل حریم و محدوده شهر تهران و مراکز استانها با حضور استاندار تهران، معاون وزیر کشور و معاون وزیر راه وشهرسازی