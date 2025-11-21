عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی:مجلس ذرهای از مسیر تأمین امنیت ملی عقبنشینی نخواهد کرد
عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی :مجلس ذرهای از مسیر تأمین امنیت ملی عقبنشینی نخواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی:مجلس ذرهای از مسیر تأمین امنیت ملی عقبنشینی نخواهد کرد .
روح الله نجابت،نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی گفت : تصویب قطعنامه ضدایرانی در شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی که بدون اشاره به همکاریهای همیشگی ایران با آژانس بینالمللی انرژی اتمی، ایران را به عدم پایبندی به تعهدات پادمانی متهم و موظف به تعلیق تمامی فعالیتهای مرتبط با غنیسازی کرده است، یک بازی سیاسی جدید است.
وی با بیان این که شاید تنها کشوری هستیم که با وجود فعالیت صلحآمیز هستهای در ابعاد مختلف، بیشترین ظلم و ضرر را متحمل شدهایم افزود : ضمن احترام به تصمیمات دولتمردانمان در بحث مذاکره با غربیها و دادن دسترسی به آژانس، به عنوان نماینده مردم حتما پیگیری و مطالبه میکنیم.
عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی ادامه داد : این اتفاقی که در آژانس بینالمللی اتمی افتاد و این قطعنامه که به پیشنهاد سه کشور اروپایی آلمان، فرانسه و بریتانیا و با همکاری آمریکا تصویب شده است و انتظارات بیجایی که از ایران دارند؛ حتما یک بازی و طراحی سیاسی است، نه یک اقدام علمی و مطابق با واقعیت.
وی تاکید کرد : ما در مجلس و دولتمردانمان ذره و لحظهای به خود تردید راه نمیدهیم که این گزافهگوییها و انتظارات متوهمانه را پاسخ دهیم و مجلس ذرهای از آن مسیری که منافع ملی ما تأمین میشود، عقبنشینی نخواهد کرد.