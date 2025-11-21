پخش زنده
مسئول واحد سلامت روان مرکز بهداشت دزفول نسبت به نقش فضای مجازی در شکلگیری رفتار نوجوانان هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، پریسا صحتی با اشاره به اینکه امروزه بخش قابلتوجهی از محتواهای پرخطر از طریق اینترنت و شبکههای اجتماعی به نوجوانان منتقل میشود، گفت: در صورتی که نوجوانان بدون نظارت، آموزش و کسب مهارتهای لازم وارد این فضا شوند، احتمال درگیری آنها با رفتارهای پرخطر از جمله مصرف مواد، ارتباطات آسیبزا و چالشهای آنلاین به شکل قابلتوجهی افزایش مییابد.
وی افزود: در مقابل، خانوادههایی که گفتوگو، صمیمیت و نظارت سازنده بر استفاده از فضای مجازی دارند، نقش بسیار مهمی در محافظت از نوجوانان ایفا میکنند.
صحتی اظهار داشت: ایجاد چند قانون ساده و قابل اجرا درباره مدت زمان استفاده، نوع محتوا و رعایت اصول ایمنی آنلاین، یکی از مؤثرترین راههای کاهش آسیب است.
مسئول واحد سلامت روان مرکز بهداشت دزفول تأکید کرد: توانمندسازی نوجوانان برای نه گفتن به درخواستهای خطرناک، لینکهای مشکوک و فشار همسالان، مهارتی حیاتی است که میتواند از بروز بسیاری از رفتارهای پرخطر پیشگیری کند. فضای مجازی در صورت استفاده صحیح، فرصتی ارزشمند برای رشد و یادگیری نوجوانان است؛ اما بدون همراهی خانواده، میتواند به تهدیدی جدی تبدیل شود.
وی بیان داشت: چنانچه خانوادهها یا دانشآموزان نیاز به آموزشهای پیشگیری، غربالگری مصرف مواد، الکل و دخانیات یا دریافت مشاوره سلامت روان داشته باشند، میتوانند به نزدیکترین مرکز خدمات جامع سلامت مراجعه کنند تا از خدمات تخصصی و رایگان بهرهمند شوند.