رئیس جمهور در صفحه شخصی خود نوشت: تعلیق جلب‌های ناگهانی کارآفرینان، مثالی از وفاق و همکاری قواست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، متن پیام آقای پزشکیان در صفحه شخصی خود به این شرح است:

«اتفاق افتاده که کارآفرین، پنجشنبه بازداشت می‌شد تا دو روز در زندان بماند و حالش را بگیرند. تولیدکننده که فرار نمی‌کند؛ این مشکل را پیگیری کردیم و با دستور آقای اژه‌ای، در قالب همکاری گروهی از فعالان اقتصادی با دادگاه‌ها، جلب‌های ناگهانی متوقف شد. این یک مثال از وفاق و همکاری قواست.»